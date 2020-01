Pensioni, assegni più bassi a gennaio per un errore dell’Inps

sabato, 18 gennaio 2020, 18:25

La FENAPI di Massa Carrara evidenzia che a gennaio molti pensionati hanno ricevuto un assegno previdenziale più basso del previsto. Una riduzione dovuta a un errore dell’Inps, che in una nota ufficiale è intervenuta parlando di “anomalie sui calcoli dei rinnovi delle pensioni“, ammettendo dunque l’errore e comunicando che il rimborso avverrà automaticamente con il pagamento delle pensioni dei prossimi mesi.

L’ammanco riguarda soprattutto gli assegni che vanno dai 1.405 euro ai 2.010 euro: la riduzione è dovuta al fatto che il cosiddetto bonus Poletti (aumento previsto dal governo Renzi) è stato annullato per sbaglio, sopprimendo così il conguaglio del 2020, che doveva prevedere l’aumento del 2019.

Ora, l’Inps provvederà a ricalcolare quanto prima tutte le pensioni interessate, tuttavia la FENAPI suggerisce a chi avesse riscontrato queste anomalie di rivolgersi ai suoi uffici per segnalare il singolo caso alla sede territoriale dell’istituto e accelerare così la restituzione di quanto dovuto.

Le sedi della Fenapi si trovano a MASSA in Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti) e a CARRARA in Via 7 Luglio,4 (di fronte agli uffici tributi comunali)

Telefono: 0585 74931