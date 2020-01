Peste Suina, Confagricoltura Toscana: "Fondamentale tenere alta l'attenzione"

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:01

Anche in tutti gli ospedali della Azienda USL Toscana nord ovest, così come nel resto della Regione Toscana, è entrato in funzione il numero unico per le emergenze intraospedaliere che permette di attivare un'assistenza tempestiva in tutti quei casi di eventi traumatici che possono accadere all'interno di un ospedale.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:55

Manutenzione sul tratto di strada montana da Piazza Pea alla Fontana Morosa, l'appello al Comune di Massa del Consigliere Giuseppe Manfredi: «Indispensabile intervenire per prevenire criticità».

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:50

«Otto corse saltate in una mattinata tra Massa e Carrara vuol dire aver fatto danno alla gran parte dell’utenza di trasporto pubblico locale che per avere quello che ormai è un conclamato e perpetuo disservizio paga un biglietto o un abbonamento: è una situazione nota, frutto di mancati investimenti su...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:36

L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta di Marzia Dati Presidente della Filiale Italiana della Dickens Fellowship e con la Delibera n. 494 del 12 dicembre scorso ha deciso di intitolare a Charles Dickens il tratto di strada di Via della Stazione, da palazzo Caniparoli, fino alla fine del viale alberato...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:34

Le proposte di Cna la tavolo per la semplificazione del fisco: il rifletto sulla provincia di Massa Carrara. Fisco e burocrazia uccidono artigiani e piccole imprese. Nel 2018 il peso complessivo del fisco era del 58,2% per Carrara e del 58,5% per Massa: per pagare il conto con il fisco le imprese...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:29

Pronti i risultati dell'analisi condotta da Arpat per conto del Comune di Montignoso sul fenomeno delle maleodoranze nelle zone limitrofe al Lago di Porta.

martedì, 21 gennaio 2020, 20:32

La FENAPI di Massa Carrara evidenzia che per evitare la sospensione del Reddito di cittadinanza dalla rata di febbraio è necessario aggiornare l’Isee entro la fine di gennaio e quindi ripresentare immediatamente la Dsu (la dichiarazione sostitutiva unica). L’ISEE, utilizzato in precedenza, infatti è scaduto a fine 2019.

martedì, 21 gennaio 2020, 20:27

Il Polo di Istruzione Tecnica "Domenico Zaccagna" di Carrara comunica che il prossimo sabato 25 gennaio ore 15 -18 si terrà la quarta occasione per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, per visitare entrambi i plessi dell'istituto ("sede Zaccagna" _ Fossola...

martedì, 21 gennaio 2020, 20:23

Si chiama "Un cavallo per amico" ed è il nuovo progetto ideato dal Comune di Montignoso in partenza nei prossimi giorni.

martedì, 21 gennaio 2020, 20:22

E’ stata prorogata al prossimo 20 febbraio la scadenza per la presentazione delle domande per richiedere i contributi finalizzati alla rimozione dei manufatti in amianto. La proroga è stata decisa dall’amministrazione comunale per dare una ulteriore possibilità di partecipazione ai proprietari di immobili e aree interessati, essendo ancora disponibili risorse da...