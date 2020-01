Piano del Parco, al via il percorso di partecipazione

sabato, 25 gennaio 2020, 14:39

Verrà presentato ufficialmente lunedì 3 febbraio dalle ore 16 presso la Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa, l'avvio del procedimento per il Piano del Parco Regionale delle Alpi Apuane, dalla Regione Toscana, il Garante regionale per l'Informazione e l'ente Parco.

Dopo i saluti da parte del Presidente del Parco Alberto Putamorsi, "Il percorso partecipativo per il Piano del Parco" Francesca De Sanctis Garante regionale per dell'informazione e della partecipazione nel governo del territorio.

Sarà poi lo stesso Presidente Putamorsi nominato anche dalla Giunta Regionale responsabile del procedimento, ad illustrare i principi generali che dovranno guidare il nuovo strumento di pianificazione mentre Raffaello Puccini, responsabile ufficio di Piano ne illustrerà i dettagli tecnici; a Fabrizio Cinquini, coordinatore del gruppo di lavoro incaricavo di redigere il Piano, il compito di illustrare la proposta metodologica di elaborazione del piano.

Concluderà Gilda Ruberti, dirigente regionale Tutela e natura del mare su "Il ruolo della Regione Toscana."

Quella del 3 febbraio è la prima riunione del percorso partecipativo del Piano integrato per il Parco in cui si illustra l'avvio del procedimento del progetto. Il 4 novembre 2019 il Parco ha richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale e a quelli competenti all'emanazione dei pareri necessari per l'approvazione del piano, di fornire contributi tecnici (Documento preliminare di VAS, funzionale alla definitiva elaborazione del Rapporto Ambientale e Relazione di avvio del Procedimento, relativo al piano, funzionale alla miglior definizione del relativo quadro conoscitivo) indicando ai soggetti destinatari le specifiche materie di competenza.



Seguiranno poi altri incontri partecipativi, già in calendario, finalizzati ad acquisire contributi da parte dei portatori di interessi ambientali, da parte dei portatori di interessi economici e da parte degli enti locali, ordini professionali, organizzazioni sindacali, cittadini (tutte le date sul sito del Garante regionale https://www.regione.toscana.it/-/informazione-e-partecipazione-per-il-piano-integrato-per-il-parco-regionale-della-alpi-apuane)

Il Presidente Putamorsi, nel ricordare l'importanza del Piano invita alla partecipazione tutti i soggetti istituzionali e associazioni del territorio interessati allo sviluppo e il futuro delle Apuane.

"E' uno strumento decisivo – spiega - che avrà il compito di definire il futuro delle Apuane sotto tutti gli aspetti. Per questo servirà la partecipazione e il coinvolgimento di tutti."Piano integrato per il Parco

Putamorsi al gruppo di lavoro: "Ridurre l'escavazione e rafforzare le altre economie"