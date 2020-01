Ponteggi Palazzo Ducale: il presidente Lorenzetti risponde a Nicola Martinucci

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:57

“Mi stupisce l’intervento pubblico del capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Massa, Nicola Martinucci, sulla presenza dei ponteggi all’esterno del Palazzo Ducale di Massa – comincia così la risposta del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.

Mi sorprende perché è sicuramente informato della situazione finanziaria in cui versano le Province da diversi anni per cui, nel suo ruolo, non può non sapere che i nostri bilanci sono stati falcidiati dai tagli e dai prelievi forzosi sulle nostra entrate prima e dopo la riforma Delrio: in media ci sono state sottratte risorse per circa il 45% delle entrate proprie, per cui non ci sono soldi in cassa per fare i lavori al Palazzo.

Martinucci ne è sicuramente a conoscenza non fosse altro che per il fatto che il suo comune partecipa all’assemblea dei sindaci che esprime il parere sul bilancio preventivo.

Saprà anche, perché l’ho ripetuto più volte pubblicamente, che non abbiamo soldi per fare gli interventi necessari sulle scuole e anche sulle strade, e che quei pochi soldi che riusciamo a trovare nelle pieghe dei bilanci li spendiamo prioritariamente nell’edilizia scolastica e nella viabilità provinciale.

Comunque considerato che il Palazzo è un bene storico all’interno della città di Massa, di cui il Comune si serve per molteplici attività a beneficio in primo luogo del territorio comunale, e verso il quale è comprensibile una particolare attenzione da parte della sua amministrazione, se il Comune di Massa ha risorse da poter destinare ai lavori che consentirebbero di liberare il Palazzo dai ponteggi, ben vengano, le metta a disposizione.

Rispetto ai ponteggi è risaputo che sono stati allestiti per la messa in sicurezza e per garantire, quindi, la libera circolazione nel perimetro interessato: sui costi mi sento di poter dire che questa è stata la miglior scelta prospettata dai tecnici.

Ci sarebbe una soluzione, a costo zero per l’amministrazione provinciale, per accogliere i desiderata di Martinucci: togliere i ponteggi e chiudere, per motivi di sicurezza, le strade attorno al Palazzo”.