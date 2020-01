Progetto ECDL in programma a Pontremoli, presso la sede dell’IS Pacinotti-Belmesseri in Via Malaspina

Altre notizie brevi

giovedì, 9 gennaio 2020, 18:29

Una nuova opportunità di formazione per il mondo dello sport provinciale, grazie alla collaborazione tra il Comitato AICS di Massa Carrara e NonSoloFitness di Roma il 18/19 gennaio parte la prima scuola di Pilates a Massa Carrara.

giovedì, 9 gennaio 2020, 18:00

A conclusione della mostra di Piero Mosti "Nel segno della rosa", l'artista accompagnerà il pubblico alla lettura dei suoi dipinti, conducendo i visitatori attraverso atmosfere vellutate e cariche di emozioni silenziose, in cui trovano spazio i fiori per eccellenza: le rose. Appuntamento domenica 12 gennaio, ore 17, al Museo Diocesano di Massa.

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:22

La Commissione progetto donna per le pari opportunità del Comune di Carrara, nell'ambito del ciclo di incontri dedicati alla scrittura femminile locale, presenta il libro di Angela Maria Fruzzetti, Giardini d'inverno, presso la libreria Nuova Avventura a Marina di Carrara, Via F. Cavallotti 30, Venerdì 31 Gennaio alle ore 17;00.

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:17

Si parla della “famiglia, il futuro della società” nel corso dell’incontro in programma sabato 11 gennaio 2020, alle ore 11, nell’auditorium della chiesa della Santissima Annunziata, in via Bassagrande a Marina di Carrara: interverrà la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:14

Il nuovo atelier-show room di Sartoria Carrara, azienda apuana di abbigliamento specializzata nel 'su misura', inaugura l'attività domani venerdì 10 gennaio alle ore 18 nella sede di via Martiri di Cefalonia di Massa, nel complesso del nuovo stabile produttivo, operativo da ottobre e che vede impiegati oltre quaranta dipendenti.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:31

Cosimo Mari Ferri presenta lo sbarco in provincia del ministro Bonetti: Siamo onorati per la presenza nella provincia di Massa Carrara della Ministra per le Pari Opportunità e Famiglia prof.ssa Elena Bonetti sabato 11 gennaio. Un’occasione che consentirà alle famiglie, al mondo del volontariato, dell’associazionismo, ai singoli cittadini di parlare...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:23

"Fortunatamente - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - nessuno si è fatto male, ma non si può sempre sperare che la fortuna o il caso siano d'aiuto a studenti e professori che, com'è avvenuto al liceo Pascoli di Massa, sono usciti indenni dopo il crollo di...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:20

Rendere più sicuro e funzionale il passaggio della Strada Statale 1 Aurelia nell'abitato di Massa grazie alla realizzazione di una variante. E' questo l'obiettivo della convenzione che sarà sottoscritta da Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, comune di Massa e Anas.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 13:57

Il Polo di Istruzione Tecnica "Domenico Zaccagna" di Carrara comunica che il prossimo martedì 14 gennaio ore 15 -18 si terrà la terza occasione per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, per visitare entrambi i plessi dell'istituto ("sede Zaccagna" _ Fossola...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 11:29

Il CAF FENAPI di Massa Carrara informa gli interessati che da oggi è possibile richiedere l’ISEE 2020 per confermare il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito come il bonus bebè o il reddito e la pensione di cittadinanza.