Prorogata al 20 febbraio la scadenza per la presentazione delle domande per i buoni scuola

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:27

Con riferimento all’Avviso comunale per l'assegnazione dei “Buoni scuola” per l’anno scolastico 2019/2020, il Comune rende noto che, con la Determinazione dirigenziale n.385 del 28 gennaio scorso, è stata approvata la proroga della scadenza di presentazione della domanda di adesione all’Avviso “Buoni Scuola” per l’anno scolastico 2019/2020, per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate, per i bambini dai 3 ai 6 anni. La proroga si è resa necessaria per consentire la presentazione delle domande da parte delle famiglie non ancora in possesso della certificazione ISEE; in tal caso, pertanto, potrà essere presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

La domanda di ammissione al beneficio potrà, quindi, essere presentata entro le ore 12.30, del prossimo 20 febbraio, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando l’apposita modulistica e allegando l’attestazione I.S.E.E. dell’anno 2020 (per chi ne è già in possesso) o, in alternativa, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Dovrà essere allegata anche una fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente. La domanda potrà anche essere spedita con posta certificata a: comune.carrara@postecert.it, o con raccomandata A/R, indirizzata al Dirigente Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/ Servizi educativi e scolastici, Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara.

La modulistica è disponibile presso le segreterie delle scuole dell’infanzia paritarie private con sede nel Comune di Carrara e presso l’Ufficio Diritto allo Studio, oppure può essere scaricata dal Sito web del Comune di Carrara www.comune.carrara.ms.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso il Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici, U.O. Diritto allo Studio, Sportello Universitario, Amministrazione, Palazzo Saffi/Tenerani (2° piano), via Solferino, Carrara, tel. 0585/641467- 458 – 454.