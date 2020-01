Prorogata fino a domenica 19 gennaio l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Menconi a Marina di Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 14 gennaio 2020, 15:11

A parlare è Cosimo Maria Ferri, componente Commissione Giustizia della Camera dei Deputati: "Uniamo le forze per ottenere finanziamenti per la valle del Lucido per la variante di Gragnola , chi conosce ed ama la Valle del Lucido e’ consapevole che sia un’ opera fondamentale e strategica.

martedì, 14 gennaio 2020, 15:03

Giovedì 16 gennaio alle ore 17.30 presso la sede della scuola Taliercio in via Marco Polo a Marina di Carrara, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi insieme al dirigente del settore Lavori Pubblici Massimo Giorgi e ai professionisti di B.F.

martedì, 14 gennaio 2020, 11:25

Confartigianato Imprese Massa Carrara rende noto che è stato pubblicato il bando INAIL 2020 (il nome corretto di questo bando è INAIL ISI 2019) che consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali che contribuiscano a migliorare la salute...

lunedì, 13 gennaio 2020, 20:36

Ecco la programmazione completa, con tanto di schede dei film proiettati, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 15 al 22 gennaio.

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:43

L'amministrazione ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di gestione del castello Malaspina che sia conforme agli interessi della città, nel rispetto delle norme di legge.

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:42

Volete imparare a leggere le bollette, a difendervi dalle truffe, da venditori assillanti e telefonate moleste? Il più delle volte bastano poche e semplici accortezze per evitare di perdere tempo e denaro, alcune linee guida che saranno presentate dall'Adoc Alta Toscana mercoledì 15 gennaio, alle ore 16, nella sede dell'Ada...

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:51

Il Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni, commenta le varie esternazioni a mezzo stampa, in relazione alla variante di Gassano. "E giusto chiarire-precisa l'esponente leghista- che la gran parte delle risorse impiegate per realizzare l'opera non gravano sul bilancio regionale, come evidenziato dal Consigliere regionale Bugliani, ma sono...

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:50

La FENAPI di Massa Carrara informa che il pacchetto famiglia prevede per il 2020 la rimodulazione del bonus bebè e delle agevolazioni sugli asili nido.

domenica, 12 gennaio 2020, 10:21

Il Polo di Istruzione Tecnica "Domenico Zaccagna" di Carrara comunica che il prossimo martedì 14 gennaio ore 15 -18 si terrà la terza occasione per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, per visitare entrambi i plessi dell'istituto ("sede Zaccagna" _ Fossola...

venerdì, 10 gennaio 2020, 19:04

Jacopo Ferri, capogruppo di Cara Puntremal, attacca con un intervento il Pd di Open Pontremoli: I disfattisti di Open Pontremoli trovano modo di sfogare i loro negativi sentimenti verso l'amministrazione con un'altra vampata, strampalata ed acida, di cattiveria, cercando di dipingere la città con le tinte fosche del disprezzo a dispregio...