Psi Carrara: "Basta trasporti da terzo mondo"

domenica, 26 gennaio 2020, 09:15

Indignano, ma non stupiscono, le quotidiane e motivate denunce degli utenti per le condizioni dei bus sui quali, quando arrivano, sono costretti a viaggiare, a bordo di mezzi a livello di terzo mondo, immatricolati nel secolo scorso e continuamente soggetti a guasti che provocano ritardi e interruzioni di corse e che non tengono in alcuna considerazione le esigenze di studenti, lavoratori e anziani.

Il Psi di Carrara interviene sul problema del trasporto pubblico: Come avevamo previsto e denunciato a suo tempo, suscitando scomposte reazioni degli "addetti ai lavori", l'attuale situazione è la logica, e prevedibile, conseguenza del comportamento di un'Azienda che evidentemente considera la nostra Città come un territorio marginale sul quale da anni non viene effettuato alcun investimento anche se Carrara, per numero di biglietti venduti, genera un fatturato superiore a quello del resto della provincia.

In questo quadro desolante, e nel colpevole silenzio delle istituzioni, la sede di via Catagnina è stata completamente svuotata di servizi e funzioni con il pretesto di una generica ristrutturazione ma, di fatto, cogliendo l'occasione del contenzioso con alcuni dipendenti volutamente sottoposti alla" pena capitale" del licenziamento, per fare di ogni erba un fascio e piazza pulita di tutto il restante personale, spostato forzatamente in altre sedi, per poi appaltare le attività dell'officina a società "satelliti" con il risultato di un aumento esponenziale di costi, guasti e disservizi.

Tutto questo si sta verificando con l'imbarazzante e colpevole disinteresse di un'Amministrazione comunale e del suo Sindaco, capace solo di fare una foto civetta a bordo dell'unico mezzo nuovo esibito in una pubblica piazza ma che non è stato in grado nemmeno di far utilizzare il capolinea nell'area dell'ex Montecatini da anni predisposto per la sosta dei mezzi e per assicurare una confortevole attesa ai passeggeri.

Negli ultimi mesi il management di CTT Nord è stato forse più impegnato a contrastare per via giudiziaria gli esiti della gara regionale che a garantire la qualità del servizio, ma è evidente che non è stato mai richiamato al rispetto dei propri obblighi da un'amministrazione incapace di tutelare il diritto alla mobilità dei propri cittadini che, in molti casi, sono costretti a rinunciare al trasporto pubblico spostandosi con mezzi privati e contribuendo ad aumentare traffico e inquinamento.

Di fronte a una situazione non più tollerabile che, stando alle cronache, riguarda anche altre aree della Toscana di Nord Ovest, riteniamo che l'Amministrazione regionale debba procedere al più presto alla firma del contratto con la società aggiudicatrice, come sancito dal Consiglio di Stato, per consentire l'attuazione del nuovo piano industriale previsto con i relativi investimenti che devono garantire una efficiente riqualificazione del servizio di Trasporto Pubblico per realizzare una mobilità moderna e integrata che vada incontro alle esigenze degli utenti.