Raccolta porta a porta, variazione per lunedì 13 gennaio

venerdì, 10 gennaio 2020, 19:03

Nausicaa Spa informa la popolazione interessata dalla raccolta porta a porta che, a causa di problemi all'impianto del Cermec, il calendario della raccolta subirà la seguente variazione: lunedì 13 gennaio 2020 non sarà effettuata la raccolta prevista di organico e sfalci; per questo nessun contenitore dovrà essere esposto. La raccolta delle frazioni organico e sfalci sarà recuperata con turno straordinario mercoledì 15 gennaio 2020. Nausicaa Spa si scusa per i disagi non dipendenti dall'azienda.