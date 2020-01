Riapertura Punti Nascite, Ferri: "Rossi e Saccardi si sveglino, seguano l'Emilia e non lascino indietro la Lunigiana e gli altri i comuni montani della Toscana"

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:05

È notizia di questi giorni che per il 23 gennaio, a Roma al Ministero della Sanità è fissato l'incontro per la riapertura dei punti nascite montani emiliani di Borgo Val di Taro (PR), Castelnovo ne' Monti (RE), Pavullo (MO), Porretta (BO). L'obiettivo dichiarato è quello di avviare immediatamente le procedure necessarie in applicazione delle disposizioni nazionali contenute nel Patto per la Salute sottoscritto tra Governo e Regioni.

Jacopo Ferri, consigliere comunale di Pontremoli vorrebbe lo stesso trattamento anche per i comuni montani della Lunigiana, e in generale per tutti i comuni montani toscani, spesso lasciati da parte.

Dichiara Ferri: "Nella vicina Emilia Romagna dunque qualcosa si muove concretamente, invece in Lunigiana, nonostante le sollecitazioni costanti anche dei mesi scorsi, non si registrano, purtroppo, passi in avanti in merito ad un possibile piano d'azione, strutturato per il rilancio ed il potenziamento della rete ospedaliera del territorio lunigianese, a partire dalla riapertura del punto nascite di Pontremoli".

Secondo Ferri, c'è bisogno di una vera svolta che porti le regioni ad essere vicine veramente ai propri territori.



Il consigliere se la prende con l'assessore alla sanità Stefania Saccardi e con il presidente della regione Enrico Rossi:



"Rossi e Saccardi dunque si sveglino – in attesa che sia il centrodestra a governare la regione – e dimostrino almeno di saper 'scopiazzare' l'Emilia, facendo convocare a loro volta un tavolo al Ministero della salute, affinché al più presto si possa tornare a garantire il diritto di tanti toscani a far nascere i propri figli negli ospedali dei propri territori, attrezzandoli e rendendoli idonei in tutto per fornire egregiamente i necessari percorsi/servizi".