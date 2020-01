Ricci (Italia Viva): "Scuola 2020, facciamo il punto"

martedì, 21 gennaio 2020, 10:37

Il prof. Nicola Ricci, docente presso Iis Barsanti Massa, coordinatore Massa ItaliaViva, delegato Consulta delle Disabilità Massa-Carrara e prov., volontario per AVAA casa per senza tetto Via Godola Massa e volontario Caritàs interviene sul tema scuola.



"Ottobre 2018 - esordisce - si dimette ministro Vincenzo Zoccano penta stellato "grillino" (governo Conte 2) Disabilità (anche scolastica). Gennaio 2019 si dimette Fioramonti Lorenzo penta stellato "grillino" (Governo Conte 2) Scuola istruzione Miura. Ad oggi 17 gennaio 2020 abbiamo un corteo corteo studentesco a Massa Centro, una manifestazione con centinaia di studenti i quali urlano il loro dissenso e rabbia contro il mal funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria mancante nelle nostre scuole".



Prof Ricci di ItaliaViva continua: "Certo 1859 con l'entrata in vigore della legge Casati è stato portato l'analfabetismo dall'80%circa ad un 3% in Italia nel 2019 (dati istat), ma ad oggi il problema è un altro, 42,408 edifici scolastici in Italia, il 12% costruiti attorno al 1946, 27% attorno al 1961 ed il 32% attorno al 1976 e della restante percentuale non abbiamo dati certi, e cosa ancora più incisiva è che la mancanza o il non rispetto di leggi sull'architettura ed ingegneria anti-sismica, unita alla mancanza di fondi a livello di bilancio stanno portando molti istituti ad essere pericolanti, obsoleti, ormai vecchi e non all'avanguardia con un' Europa che guarda al futuro. A Massa servirebbe un polo unico per dare la possibilità all'istruzione ed al comparto scuola-Miur di evolvere, perché se da un lato metodi e tecnologie didattiche sono ormai avanzatissime sia a Massa Carrara, che in Toscana ed in tutt 'Italia, al contrario le strutture sono antiche come musei. Investiamo nel futuro e chiedo ai giovani e meno giovani di impegnarsi in un a Politica locale e con la "P" maiuscola e sono certo che poli unici scolastici ed avanguardia strutturale di nuovi edifici non si faranno attendere, ma serve cooperazione, idee, e programmazione lungimirante".