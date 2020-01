Sarà Federico Giannini il protagonista dell’ultimo incontro de “I Giovedì del CARMI. Incontri d’arte” a cura del Direttore del Carmi Marco Ciampolini

martedì, 28 gennaio 2020, 14:35

Giovedì 30 gennaio, alle ore 16.00, presso l’infopoint del Carmi Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, Federico Giannini parlerà della Rivista on line “Finestre sull’Arte”.

Formatosi all'Università di Pisa, dove si è laureato con il massimo dei voti in Informatica Umanistica, giornalista specializzato in temi che riguardano l'arte e i beni culturali, Federico Giannini, dopo aver lavorato per quasi dieci anni nell'ambito della comunicazione su web, nel 2017 dà avvio, insieme a Ilaria Baratta, alla testata Finestre sull'Arte facendo evolvere un'omonima esperienza precedente, un sito web divulgativo sulla storia dell'arte, premiato nel 2015 con il Premio Silvia Dell'Orso per il miglior progetto italiano di divulgazione storico-artistica. Oggi Finestre sull'Arte, edita da Danae Project,è una delle riviste online sull'arte più seguite (la più letta per l'arte antica), è affiancata da un trimestrale cartaceo nato nel 2019, si compone di una redazione di quattro elementi e di un team di collaboratori fissi e accoglie periodicamente contributi di importanti firme del mondo della critica e dell'università. Hanno scritto per Finestre sull'Arte, tra gli altri, Antonio Paolucci, Gigetta Dalli Regoli, Enrico Dal Pozzolo, Marco Paoli, Marco Tanzi, Claudio Zambianchi, Fabrizio Magani.

In occasione delle conferenze è previsto l’ingresso gratuito al Carmi, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dove è in corso la mostra “Canova. Il viaggio a Carrara”, ideata e prodotta da Cose Belle d’Italia Media Entertainment con il Museo CARMI, a cura di Mario Guderzo.