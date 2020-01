Scivola sul bordo strada: ferito un uomo

domenica, 19 gennaio 2020, 13:44

L'episodio è avvenuto alla 12 di questa mattina (19 gennaio) in località Bigliolo ad Aulla. Un uomo, sembra intorno ai 40 anni, sarebbe scivolato sul bordo strada per circa due metri (c'era un po' di fango) e la scivolata si sarebbe conclusa su un sasso. L'uomo ha riportato un trauma toracico ma è sempre stato cosciente e le sue condizioni sono apparse ai soccorritori meno gravi di quanto sembrassero in un primo tempo. Il paziente è stato portato all'ospedale Apuane in codice giallo. Intervenute automedica di Fivizzano, l'ambulanza della Croce Bianca di Aulla. Attivato anche Pegaso.