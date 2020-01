«Se il Pd è d'accordo, domani la proposta è legge». Sulla proposta di legge che stabilisce la natura pubblica dei beni estimati il Deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi invita a passare dalle parole ai fatti

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:45

«Se il Pd è d'accordo, domani la proposta è legge». Sulla proposta di legge che stabilisce la natura pubblica dei beni estimati il Deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi invita a passare dalle parole ai fatti. «Possiamo calendarizzare la proposta in commissione anche domani – sostiene il Deputato – e se c’è la volontà delle altre forze politiche di maggioranza, questa proposta diventerà legge in poche settimane». Prosegue Ricciardi: «Potremo integrare o migliorare il testo base, partendo dal principio secondo cui le cave devono essere nella disponibilità del patrimonio pubblico. Su questo punto tutto il Movimento 5 Stelle, dal Parlamento all'Amministrazione passando per il livello regionale, ha una posizione unica e irremovibile». Sulla bufera a seguito delle dichiarazioni di Martina Nardi infine, il Deputato chiede: «È il Pd che deve dirci chi dobbiamo ascoltare: il livello locale o quello parlamentare?».