Silvio Pampini: "Giunta Persiani vergogna"

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:35

Silvio Pampini: "Giunta Persiani vergogna". E aggiunge: "Ha fatto parecchio discutere la pubblicazione del post su Facebook del consigliere della Lega Massa Filippo Frugoli in cui definiva uno dei più grandi protagonisti della storia politica italiana nonché ex presidente della Repubblica Sandro Pertini un criminale, un brigatista, un partigiano indiavolato. Espressioni gravi per una persona che ricopre un importante ruolo per la cittadinanza come quello di consigliere. Forse è troppo immaturo per rendersi conto delle sue asserzioni, ma noi non ci stiamo e chiediamo spiegazioni sul perché questa giunta tende a nascondere queste azioni pericolose. Dovrebbe subito chiedere le dimissioni e tornare sui libri".