Sinistra Anticapitalista partecipa alla manifestazione contro l'apertura di sette nuove cave sulla montagna massese

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:24

Il circolo di Massa-Carrara di Sinistra Anticapitalista aderisce all'invito della sezione CAI di Massa partecipando alla manifestazione contro l'apertura di sette nuove cave sulla montagna massese e per la tutela dello storico rifugio Aronte ma anche, più in generale, per porre ancora una volta la necessità di escludere le attività di cava all'interno del Parco delle Apuane nonché di limitare sostanzialmente e regolamentare seriamente le escavazioni su tutto il territorio delle Alpi Apuane.



"Fonte dell'attuale grave situazione di dissesto - si legge nella nota - sono non solo le regolamentazioni comunali e l'ingordigia degli imprenditori. La legislazione regionale attualmente vigente consente, particolarmente nei Comuni di Massa e di Carrara, di perpetuare e aggravare per decenni l'attuale stato delle cose. Queste norme devono essere sostanzialmente modificate. Sinistra Anticapitalista, da sempre impegnata attivamente su questi temi, assumerà una serie di iniziative, di concerto con tutti gli altri soggetti interessati, per raggiungere il risultato di una nuova disciplina regionale e comunale rispettosa dell'ambiente, delle persone e della stessa risorsa lapidea. Domani appuntamento a Massa, in piazza De Gasperi, alle ore 16.00. Un ringraziamento alla sezione di Massa del Club Alpino per l'importante iniziativa promossa coerentemente coi principi statutari del CAI".