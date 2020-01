Terza giornata di Scuola Aperta all'Istituto Zaccagna Galilei

domenica, 12 gennaio 2020, 10:21

Il Polo di Istruzione Tecnica "Domenico Zaccagna" di Carrara comunica che il prossimo martedì 14 gennaio ore 15 -18 si terrà la terza occasione per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, per visitare entrambi i plessi dell'istituto ("sede Zaccagna" _ Fossola Viale xx Settembre 116 e "sede Galilei" _ Avenza _Via Campo d'Appio 90) allo scopo di conoscere l'offerta formativa proposta.

Si riportano di seguito gli indirizzi di studio presenti nell'Istituto:

SETTORE ECONOMICO (sede D. ZACCAGNA):

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione: Amministrazione, Finanza e Marketing

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing

Indirizzo Turismo

SETTORE TECNOLOGICO (sede D. ZACCAGNA):

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio articolazione: Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio articolazione: Geotecnico**

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio articolazione: Tecnologia del legno nelle costruzioni**

SETTORE TECNOLOGICO (sede G. GALILEI):

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione: Chimica e Materiali

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione: Biotecnologie Ambientali**

Indirizzo Elettronica e Elettrotecnica articolazione: Elettronica e Robotica

Indirizzo Elettronica e Elettrotecnica articolazione: Automazione e Robotica

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni articolazione: Telecomunicazioni

** articolazioni attivabili nel triennio previo numero minimo di iscritti

Per la sede Zaccagna l'incontro si svolgerà secondo la scaletta di seguito:

ore 15-15,30 presentazione dell'Istituto e degli indirizzi di studio

ore 15,30-16 visita della scuola con genitori, ragazzi e ragazze

ore 16,00 inizio laboratori ai quali potranno partecipare ragazzi e ragazze degli istituti secondari di I grado

Laboratorio "Lo sport nella Costituzione, l'articolo che non c'è", ore 16-17 e 17-18

Laboratorio di inglese, ore 16-17 e 17-18

Laboratorio "Rilevo e restituisco me stesso con il drone", ore 16-17 e 17-18

ore 17,30 eventuale nuova presentazione della scuola a genitori, alunni ed alunne impossibilitati a partecipare all'incontro delle ore 15 e successiva visita della scuola.

Per la sede Galilei l'incontro si svolgerà secondo la scaletta di seguito:

ore 15-18: docenti e alunni della scuola saranno in ogni momento a disposizione dei visitatori e guideranno lo svolgimento di moltissime attività interattive "no stop" nei numerosi laboratori dell'Istituto, spaziando dalla chimica (chimica dei materiali e chimica ambientale) all'elettronica (automazione e robotica) e all'informatica (con particolare riferimento alle telecomunicazioni).

Ricordiamo che l'Istituto è in grado di soddisfare, coi suoi diplomati nel campo tecnico ed economico, le necessità del mondo del lavoro garantendo nel contempo, ai nostri giovani, dopo soli 5 anni di studi, un diploma immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Per informazioni aggiuntive visita il nostro sito o contattaci ai recapiti sotto indicati:

www.domenicozaccagna.it

sede Domenico Zaccagna 0585/846434

sede Galileo Galilei 0585/52388

I.I.S. "Domenico Zaccagna"