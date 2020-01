Torna la Passeggiata della Salute

venerdì, 24 gennaio 2020, 20:39

Lunedì 27 gennaio, con orario autunno-inverno, quindi alle ore 15,30, torna la Passeggiata della Salute. Ritrovo all'entrata del parco dei conigli lato Frigido. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di massa dei veterani dello sport e della sezione provinciale della Lilt, partecipate tutti, approfittate dell'organizzazione pro loco per passare un'ora salutare in piacevole compagnia. Si ricorda che la passeggiata non prevede nessun esborso da parte dei partecipanti.