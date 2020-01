Vento forte, scatta codice giallo

Altre notizie brevi

sabato, 18 gennaio 2020, 18:25

La FENAPI di Massa Carrara evidenzia che a gennaio molti pensionati hanno ricevuto un assegno previdenziale più basso del previsto. Una riduzione dovuta a un errore dell’Inps, che in una nota ufficiale è intervenuta parlando di “anomalie sui calcoli dei rinnovi delle pensioni“, ammettendo dunque l’errore e comunicando che il rimborso avverrà automaticamente con il pagamento delle...

venerdì, 17 gennaio 2020, 20:04

Jacopo Ferri, capogruppo Cara Puntremal, interviene con una nota in merito al turismo a Pontremoli prendendo di mira il Pd."Bola, Sordi e Mazzoni insistono nell'attaccare l'Amministrazione - esordisce - sul tema del turismo scervellandosi per proporre domande che cerchino di gettare cattiva luce su un lavoro complessivo che invece, dovunque...

venerdì, 17 gennaio 2020, 19:11

C’è sempre la cura degli anziani affetti dalla terribile malattia di Alzheimer, e delle loro famiglie, fra le principali preoccupazioni della Società della Salute della Lunigiana.

venerdì, 17 gennaio 2020, 12:27

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra informativa, diretta e gratuita sul mondo della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite altre tre trasmissioni del ciclo “Salute!” ideate...

venerdì, 17 gennaio 2020, 11:14

“La scuola è patrimonio di tutti perché è lì che si formano i nostri figli e quindi occorre per prima cosa scacciare qualsiasi tentazione demagogica quando si parla di scuola. Soprattutto occorre avere pudore da parte di chi, come gli esponenti dei partiti di destra, si dimentica troppo in fretta...

venerdì, 17 gennaio 2020, 09:24

La dirigenza provinciale di Confartigianato Imprese Massa Carrara si unisce al dolore della collega Silvia Bazzali, presidente provinciale di Confartigianato Estetica, per la scomparsa della madre Anna Razzoli. A Silvia l’abbraccio affettuoso dell’Associazione.

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:36

La cerimonia si terrà venerdì 17 gennaio, con inizio alle ore 10. Dopo gli onori ai gonfaloni, è prevista la deposizione di una corona davanti alla lapide che ricorda le vittime del bombardamento, in via Groppini. Nel tragico avvenimento persero la vita 65 persone, tra cui 14 bambini di età compresa tra...

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:59

E' stato pubblicato ieri sul Burt, il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, e resterà aperto fino al 14 febbraio, il bando rivolto ai giovani che vogliono fare servizio civile nei pronto soccorso degli ospedali toscani: 130 posti, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, per una durata di 12 mesi.

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:11

Nella giornata di ieri mercoledì 15 gennaio, il Coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia Juri Gorlandi ha incontrato ad Arcore il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi al fine di programmare insieme a lui il lavoro sul territorio per i prossimi mesi.

giovedì, 16 gennaio 2020, 09:31

Se ti piace ballare, recitare, cantare, imitare, raccontare barzellette od altro ed essere tu il protagonista in una serata divertente iscriviti alle selezioni di Dilettanti in Piazza, spettacolo liberamente ispirato alla Corrida di Corrado, che si terranno a fiumaretta il giorno 10 maggio chiamando il numero: 340/2618723 o mandando una...