Via Massa Avenza andata e ritorno

sabato, 25 gennaio 2020, 14:22

Zona trafficata da turisti in uscita dall'adiacente autostrada A 12, percorsa da Vigili del fuoco ed ambulanze ospedale Noa o da semplici cittadini lasciata a se stessa in un dissesto del manto stradale tipico delle zone industriali di periferia allo sbando.

Il Comitato ItaliaViva Massa capitanato da Nicola Ricci e Cesare Chioni ed altri cittadini volontari ci spiegano:

"In veste di cittadini abbiamo chiamato urp Comune Massa, Polizia Municipale , Consorzio industrie e Z.i.a ma la responsabilità si sposta da uno all'altro senza risultato, e proprio ieri 24 gennaio 2020 un nuovo mezzo-automobile di una signora con bambini si è danneggiato alla rotatoria di fronte ai vigili del fuoco con la rottura di 2 pneumatici".

Continua il comitato ITALIAVIVA MASSA: "Ci chiediamo come poter aiutare il Comune di Massa a migliorare la parte strade ed urbanistica stradale anche semplicemente intervenendo informando gli organi responsabili della condizione, come nel caso di Via Massa Avenza di buche molto pericolose che creano tra le altre cose delle nuove barriere architettoniche nocive al disabile, basta ricordare il giovane Niccolò deceduto a Firenze la scorsa settimana".