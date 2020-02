Al via i corsi formativi di Confimpresa Massa

Altre notizie brevi

sabato, 8 febbraio 2020, 10:21

Domenica 16 febbraio un pomeriggio di festa Ameglia si prepara a festeggiare il Carnevale con un evento in maschera promosso dal Comune e programmato per domenica 16 febbraio, con partenza alle 14,30 dalle Scuole di Via Maestà.

sabato, 8 febbraio 2020, 10:08

Oggi alle 15.00 presso la ex Casa delle Suore (vicino alla chiesa di Santa Maria della Rosa in località Capanne, via Catro), si terrà la festa di compleanno di Maria Gianfranceschi e i suoi cento anni.Amici, parenti e l'amministrazione porteranno gli auguri, presente anche la famiglia Marcucci (senatore Andrea Marcucci) per la quale Maria ha...

sabato, 8 febbraio 2020, 10:02

La FENAPI di Massa Carrara ricorda l’obbligo di percorsi formativi da parte dei gestori di centri di scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro e per il personale che vi lavora.

venerdì, 7 febbraio 2020, 19:04

Il prossimo martedì 11 febbraio, alle ore 18.00, l'assessore Marco Guidi sarà in via dei Gelsi per incontrare i residenti, ascoltare le eventuali criticità legate all'intervento della nuova pista ciclabile e valutare possibili miglioramenti della viabilità.

venerdì, 7 febbraio 2020, 19:03

Proseguono gli incontri del percorso formativo "Costruiamo la Comunità Educante", la proposta formativa promossa dall'amministrazione comunale di Massa, dall'Ufficio scolastico IX e Aps Free P.I.C.A.S.So e che coinvolge, per la prima volta, tutto il mondo della scuola a 360 gradi: studenti, docenti, personale Ata e famiglie.

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:46

Il gruppo consiliare e la segreteria comunale del partito democratico di Massa: Opere utili ai cittadini? MAGARI! La maggioranza continua a fare propaganda ingannando i cittadini massesi. Il piano delle opere presentato in consiglio è in realtà solo uno striminzito libretto dei sogni. Il reperimento delle risorse è infatti vago e velleitario. L'unica base certa...

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:43

"Non possiamo accettare che un lavoratore di una cooperativa che opera all'interno della casa di riposo Regina Elena a Carrara possa essere vittima di comportamenti offensivi, diffamatori e vessatori da parte di un dipendente della stessa struttura senza che la direzione prenda opportune e doverose contromisure in tempi rapidi".

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:38

Nell'ambito delle numerose iniziative di aggiornamento sulle tematiche del settore presentate alla Seatec_Compotec Academy, si è tenuto ieri il SEMINARIO miniMuRiCo2020 "Compositi e tecnologie correlate nell'ingegneria civile e architettura" organizzato dal Professor Angelo Di Tommaso dell'Università di Bologna nel contesto di AICO, Associazione Italiana Compositi.

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:34

"Together for a Better Internet'" ovvero "Insieme per una migliore Internet", è l'appuntamento organizzato dal CPO dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, con la collaborazione del Comune di Montignoso e Telefono Azzurro, in programma alla scuola G.B.

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:31

Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte generando un pesante impatto sull'aspettativa e sulla qualità della vita delle persone.