Albani e i serramenti: “Un corso per l’installazione responsabile”

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:05

Il Salone dell'edilizia è un fiore all'occhiello per ogni azienda edile del territorio Toscano e nazionale.

Verranno esposti progetti, articoli e servizi, ma si terranno anche numerose conferenze e workshop, utili per gli addetti al settore e non.

Tra questi ci sarà anche Francesco Albani, uno dei maggiori serramentisti della provincia di Massa Carrara.

Proprio lui presenterà non solo i suoi prodotti e servizi, ma anche la nuova guida "La mia finestra", un manuale contenente consigli e accorgimenti per chiunque voglia installare un nuovo infisso senza alcuna difficoltà. <In questa guida -spiega Francesco- c'è il lavoro di una vita. Spesso non si conosce molto del mondo dei serramenti, quindi ho pensato di scriverla proprio per aiutare le persone in una scelta delicata>. Francesco tiene molto ai suoi aggiornamenti professionali, e ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento, come ad esempio quello dell'Agenzia casa clima. È molto noto sul territorio di Massa Carrara e ha particolarmente a cuore la sua attività professionale. "La mia finestra" è un manuale per tutti, di facile lettura ed è molto utile anche per gli addetti ai lavori. In questa guida viene illustrato ogni passaggio riguardante la progettazione della finestra: dalla progettazione alla scelta dei materiali, fino alla delicata fase di posa in opera, determinante per la riuscita del lavoro. Proprio quest'ultimo aspetto viene spesso sottovalutato anche dagli addetti ai lavori. Sarà un'ottima occasione soprattutto per loro, per approfondire un tema di cui sono, per legge, direttamente responsabili.

La guida verrà presentata proprio al Salone dell'edilizia durante un workshop tenuto da Albani. Al termine del seminario, la guida verrà consegnata gratuitamente in versione digitale ad ogni partecipante. Il workshop si terrà Venerdì 6 marzo, a partire 14 e 30 nella sala 3. Ospiterà non solo architetti e geometri provenienti da tutta la toscana, ma anche persone comuni, sempre più interessate ad un acquisto consapevole.