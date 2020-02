Allerta vento e mareggiate

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:54

Massima collaborazione e definizione al più presto di misure a sostegno del sistema economico in crisi a causa degli effetti del Coronavirus. È quanto emerso questa mattina da una riunione con tutte le associazioni di categoria convocata dall’assessore alle attività produttive, credito, commercio e turismo Stefano Ciuoffo per esaminare le...

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:49

Come proteggere se stessi e gli altri dalla diffusione di germi, come lavarsi le mani e come curare gli ambienti: sono i tre focus nel materiale informativo che da oggi la Regione sta distribuendo nell’ambito della campagna di informazione e prevenzione del Coronavirus.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:48

Dieci regole comportamentali a cui ci si deve attenere per evitare la diffusione del Covid-19. Sono riportate su un manifesto che i sindaci di tutti i comuni della Toscana avranno cura di diffondere ciascuno sul proprio territorio, materiale informativo che da oggi la Regione sta distribuendo nell’ambito della campagna di...

mercoledì, 26 febbraio 2020, 16:26

In via precauzionale e preventiva, visto quanto sta accadendo in queste ore nel nostro Paese, GAIA S.p.A. ha intensificato gli strumenti di assistenza a distanza per gli utenti che hanno bisogno di svolgere pratiche commerciali con il Gestore idrico o che desiderano maggiori informazioni sulla bolletta.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:23

Proprio lunedì, nel giorno del divieto per allarme coronavirus, è stato firmato a Napoli, nella sala del consiglio comunale,il protocollo d'intesa,tra la città d Napoli, il Parco Nazionale del Vesuvio e il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano per la cooperazione, lo scambio di visite tra le scuole e di buone...

mercoledì, 26 febbraio 2020, 10:24

Una “cassetta degli attrezzi” per imparare a usare al meglio Facebook, Instagram o Youtube: un kit di conoscenze, competenze e strumenti necessari per una gestione consapevole e mirata al consolidamento e allo sviluppo della realtà associativa tramite i social network che sono strumenti utili per comunicare ai volontari, ai donatori, a quanti...

martedì, 25 febbraio 2020, 16:10

Un saluto e un ringraziamento per il lavoro svolto a capo della Questura di Massa Carrara sono arrivati da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento regionale “Sicurezza e legalità” di Fdi, all’ex questore di Massa Giuseppe Ferrari che in questi giorni ha lasciato l’incarico e...

martedì, 25 febbraio 2020, 14:34

Torna il tradizionale appuntamento con la poesia, arte di casa a Camaiore grazie al prestigioso Premio Letterario Camaiore, intitolato alla memoria del compianto fondatore Francesco Belluomini, che vedrà nel 2020 la sua XXXII edizione. È stato pubblicato oggi il bando di concorso che dà il via ufficiale alla rincorsa per...

martedì, 25 febbraio 2020, 14:21

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte e mareggiate con validità dalle ore 7 alle ore 20 di domani, mercoledì 26 febbraio. L’allerta per vento riguarda tutto il tratto di costa e l’immediato entroterra compreso tra la foce dell’Arno e la Maremma;...

martedì, 25 febbraio 2020, 14:18

Nel fine settimana la deputata del Pd Martina Nardi farà un giro in molte delle aziende presenti a Massa Carrara, per capire l'impatto economico che sta avendo il coronavirus su alcune realtà locali, soprattutto su quelle che hanno stretti rapporti e relazioni con la Cina.