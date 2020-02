Anche a Massa Margherita per Airc - Un fiore per la ricerca

Altre notizie brevi

giovedì, 27 febbraio 2020, 18:34

Il rapido aumento della nuvolosità porterà, a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, possibili temporali e rovesci, con occasionali colpi di vento e grandinate, che potranno verificarsi con più probabilità nelle zone settentrionali della regione.Sulla costa saranno possibili mareggiate, con mari ai aumento e molto agitato al largo al...

giovedì, 27 febbraio 2020, 18:33

Lavoro in calo, affari in picchiata. Gli effetti del Coronavirus si fanno sentire sugli Ncc, le auto a noleggio con conducente, che operano in Toscana: ci sono pochi turisti, continuano ad arrivare disdette di prenotazioni già confermate e mancano quelle per i prossimi mesi.

giovedì, 27 febbraio 2020, 18:31

La nostra storia è piena di misteri che ogni giorno, grazie agli studi di appassionati ricercatori, affiorano dalla notte dei tempi.

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:23

Allerta codice giallo per mareggiate in corso prorogata fino alle ore 06.00 di venerdì 28 febbraio.

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:22

Troppo tempo è passato dai tre giorni di dibattito consiliare, aperto alla popolazione del comune di Fivizzano, senza che i partecipanti abbiano avuto un riscontro dei contenuti rivendicativi, politicamente e responsabilmente assunti come propri dall'Amministrazione comunale nei confronti dell'Assessore alla Salute e del Governatore della Regione Toscana.

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:05

Il Salone dell'edilizia è un fiore all'occhiello per ogni azienda edile del territorio Toscano e nazionale.

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:01

Il comune di Carrara ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di due Specializzati Culturali, categoria D, posizione economica D1.

giovedì, 27 febbraio 2020, 09:45

"C'era una volta il fortino del Cinquale" è il titolo del volume curato da Cesare del Giudice e Giulia Luisi che verrà presentato sabato 29 febbraio 2020, alle 17.00, a Villa Schiff.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:54

Massima collaborazione e definizione al più presto di misure a sostegno del sistema economico in crisi a causa degli effetti del Coronavirus. È quanto emerso questa mattina da una riunione con tutte le associazioni di categoria convocata dall’assessore alle attività produttive, credito, commercio e turismo Stefano Ciuoffo per esaminare le...

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:49

Come proteggere se stessi e gli altri dalla diffusione di germi, come lavarsi le mani e come curare gli ambienti: sono i tre focus nel materiale informativo che da oggi la Regione sta distribuendo nell’ambito della campagna di informazione e prevenzione del Coronavirus.