Benedetti contro la minoranza

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:58

Non è d'accordo Stefano Benedetti, con le critiche mosse dai consiglieri di minoranza che, a suo parere, sono sempre pronti a cercare scuse per attaccare l'amministrazione, anche attraverso i social network. Benedetti ricorda che l'amministrazione Comunale, supportata da tutti i gruppi consiliari di maggioranza, continua imperterrita a svolgere la propria azione di cambiamento della città.

L'impegno dell'amministrazione, secondo Benedetti, è quello di riqualificare la città sotto moltissimi aspetti, e non ritiene costruttivo il comportamento della minoranza, che non supportando l'amministrazione, rappresenta un vero e proprio boicottaggio nei confronti di tutti i cittadini che aspettano da anni interventi importanti come ad esempio la realizzazione della nuova pista di atletica e la riqualificazione complessiva del campo scuola, abbandonato ormai da tanti anni al suo destino.

"È inutile che questi signori protestino pubblicamente richiedendo la riapertura del teatro – rimprovera Benedetti - se poi tentano di boicottarla votando contro o astenendosi sullo stanziamento necessario per poter riaprire la struttura".