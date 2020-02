Bollette d'acqua in arrivo a Carrara

martedì, 18 febbraio 2020, 13:38

GAIA S.p.A. Gestore del Servizio Idrico nella Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua a Carrara. Le bollette saranno messe in consegna a partire da venerdì 21 febbraio e scadranno venerdì 27 marzo.



Con l'occasione GAIA ricorda che, per gli utenti che necessitano di informazioni sulla bolletta o di assistenza per lo svolgimento di pratiche commerciali, è attivo il numero verde di consulenza clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 08.45 alle 16.15. Il venerdì dalle ore 08.45 alle 13.45): 800-223377 gratuito da telefono fisso o 199-113377 a pagamento da telefono cellulare, con costi in base al proprio piano tariffario.



Per chi volesse venire di persona ricordiamo che lo sportello al pubblico di GAIA dedicato al territorio di Carrara è ubicato in Via Roma 24 ed è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì (orario 08.30 - 12.30) e il pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì (orario 14.00 - 16.30).



Informiamo, inoltre, che è attiva l'App di GAIA con cui sarà più facile avere tutte le utilità a portata di mano; scaricabile gratuitamente su smartphone compatibili con sistema operativo Android o iOS. La app di GAIA è stata progettata per facilitare molte operazioni all'utenza, come la lettura e il pagamento delle bollette, che potrà essere svolto online, evitando code o altri contrattempi. L'app è altresì utile per svolgere l'autolettura del contatore, monitorare lo stato dei propri pagamenti precedenti, verificare i consumi di acqua negli ultimi 3 anni, ottenere le informazioni sulle code agli sportelli, in tempo reale per decidere in anticipo quando è più conveniente recarsi di persona da GAIA S.p.A.