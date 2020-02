Brutta sconfitta del Città di Massa contro L84, play-off ora più lontani

domenica, 16 febbraio 2020, 13:40

Sconfitta pesante per il Città di Massa che contro L84 perde 9-2. Probabilmente la partita di coppa infrasettimanale ha pesato sulla prestazione atletica degli apuani. Il primo tempo equilibrato che finisce 3-2 con il goal di Garrote e Quintin. Nella ripresa però la squadra ha dato segni di evidente stanchezza e non è riuscita a tenere il passo degli avversari. Mister Garzelli ha provato anche a mettere il portiere in movimento che però invece che aiutare ha penalizzato ulteriormente. Si allontanano così i play-off promozione ma resta sempre più vicino invece l'obbiettivo stagionale che era quello dei una salvezza tranquilla.Prossima partita in casa contro Milano C5, sabato alle ore 15, presso il Palazzetto dello sport di Massa.