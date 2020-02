Bus turistici, da oggi a Carrara pagare il ticket è più facile

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:55

Da oggi per i bus turistici in visita a Carrara pagare il pass di accesso alle cave e al centro città sarà più facile: lo ha deciso l’amministrazione comunale approvando la proposta dell’assessore al Turismo Federica Forti di mettere in atto alcuni provvedimenti a favore delle comitive di viaggiatori.

«Per incentivare i flussi abbiamo lasciato invariate le tariffe, che sono ferme al 2016. Il ticket intero costa 100 euro, quello ridotto 50. Quello che abbiamo fatto è stato snellire le procedure di pagamento e introdurne di nuove» ha spiegato l’assessore Forti.

In particolare il Comune ha dato il via libera alla possibilità di pagare il pass tramite portale web, consentendo l’emissione diretta di biglietti in formato PDF e ha introdotto carnet di abbonamenti dei pass, con sconti tra il 10 e il 30%. A seguito del tavolo del turismo, è stata prevista poi una rimodulazione degli orari degli info-point (ancora in fase di definizione) che prevederà un incremento degli orari di apertura del Check Pont dello Stadio, dove vengono erogati i pass per i bus turistici.

Inoltre, in sperimentale per il biennio 2020-2021, l’amministrazione lavorerà alla stipula accordi con operatori pubblici e/o privati per la promozione del prodotto turistico e del target di utenza riferito al turismo crocieristico, prevedendo le agevolazioni per gli operatori che inseriscano Carrara nei propri tour, arrivando fino all’azzeramento del pass per coloro che effettuano oltre 30 visite in città. Per beneficiare di questa tipologia di agevolazione, sarà obbligatoria la stesura di una convenzione tra operatore e comune, che punterà a promuovere Carrara e le sue eccellenze legate al Centro Storico, ai bacini marmiferi e all’offerta balneare. Tra le iniziative di promozione turistica è prevista anche la sottoscrizione di convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni volte alla valorizzazione dei territori e all’aumento dell’interscambio di flussi turistici tra siti di particolare interesse storico, artistico, archeologico, naturalistico e turistico di volta in volta individuati.