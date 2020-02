Campagna permanente della polizia “Questo non è amore” in occasione delle celebrazioni di “San Valentino”

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:29

In occasione della celebrazione di San Valentino, venerdì 14 febbraio la polizia di Stato sarà di nuovo nelle piazze di Massa e di Carrara nell’ambito della campagna permanente della polizia di Stato “… Questo non è amore”, ideata e promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il progetto si pone l'obiettivo di diffondere una nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura di denunciare.

Personale specializzato della Questura di Massa Carrara, nella giornata di San Valentino, sarà in piazzetta Manfredi, sotto la sede del Palazzo Comunale, per dare informazioni sulle forme di sostegno fruibili dalle vittime e loro familiari, affinché venga abbattuto il muro di diffidenza alla denuncia. Sarà l’occasione anche per presentare e distribuire la brochure con i dati e le informazioni relative al fenomeno anche attraverso il racconto di storie di poliziotti quotidianamente impegnati su questo fronte.

L’evento riguarderà anche la vicina città di Carrara dove i cittadini potranno visitare lo stand informativo allestito dalla Polizia di Stato in quella piazza 2 Giugno.

Il significato dell’importante iniziativa si focalizza sull’aspetto fondamentale del rapporto umano tra l’operatore di polizia e la vittima, al di fuori degli schemi e delle fredde procedure. Non solo protezione e indagini, quindi, ma un saldo e sicuro punto di riferimento per tutte le donne vittime di soprusi e violenze, tale da suscitare un senso di sicurezza e superare la paura, molte volte anche la vergogna, di non essere creduta e, ancor peggio, di essere giudicata”.