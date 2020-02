Certificazione delle spese sostenute per i servizi scolastici comunali (refezione e asilo nido) nel corso dell’anno 2019

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:53

Il comune ricorda che anche quest'anno è possibile scaricare dal Portale Web Genitori il documento di certificazione necessario al fine della detrazione delle spese per servizi scolastici e quota mensile asilo nido, utile per la dichiarazione dei redditi.

Il beneficio fiscale per le spese sostenute per il servizio scolastico di refezione e per la quota mensile asilo nido consiste in una detrazione dalle imposte del 19% dei costi sostenuti. La detrazione riguarda i bambini e i ragazzi iscritti nel corso dell’anno solare 2019 presso un Asilo Nido comunale oppure una Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62).

Per l’accesso al Portale Web Genitori sono richieste le credenziali personali (username e password) già in uso per l’iscrizione, il pagamento e il controllo delle presenze giornaliere ai servizi scolastici comunali.

Questo il link al portale: www.schoolesuite.it/default1/carrara

In caso di problematiche relative all’accesso è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Contabilità Entrate e Controllo di Gestione del Settore Servizi Educativi e Scolastici, in Via Solferino 12A (secondo piano Palazzo Saffi) a Carrara, aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00,