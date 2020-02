Codice arancione per vento forte e mareggiate su costa e Arcipelago

martedì, 25 febbraio 2020, 14:21

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte e mareggiate con validità dalle ore 7 alle ore 20 di domani, mercoledì 26 febbraio. L’allerta per vento riguarda tutto il tratto di costa e l’immediato entroterra compreso tra la foce dell’Arno e la Maremma; il rischio mareggiate è circoscritto al tratto compreso tra la foce dell’Arno e Piombino.

Inoltre è stato emesso un codice giallo, sempre per vento forte, con validità dalle ore 10 fino alle 20 di domani per le zone interne del Valdarno Inferiore, Valdelsa e Valdera e bacini di Fiora, Albegna e alto e medio Ombrone. Infine un altro codice giallo per mareggiate, valido dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, riguarda i tratti di costa di Versilia e Serchio e, a sud, da Piombino fino al confine laziale.

Domani, mercoledì 26 febbraio, vento molto forte occidentale su Arcipelago e costa centro-meridionale; vento forte sulle zone limitrofe. Mare agitato o molto agitato sul settore settentrionale; molto mosso in aumento a agitato nel pomeriggio sul settore meridionale. Possibili temporali sulle zone più occidentali e meridionali della regione. Colpi di vento e grandinate solo occasionali.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.