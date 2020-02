Corona Virus: oltre 1650 volontari delle Misericordie impegnati

Altre notizie brevi

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:31

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Vittorio Marini, coordinatore comunale di Forza Italia per il comune di Fivizzano."Tre giorni di Consiglio comunale aperto a tutti e fiaccolata: manifestazione riuscita, Consiglio ampiamente partecipato e fiaccolata oltre ogni aspettativa.

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:27

Unità di crisi, tende e gazebo davanti agli ospedali, dispositivi individuali, laboratori per i test diagnostici. Questi alcuni degli argomenti trattati nel corso della riunione della task force istituita dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che si è riunita oggi pomeriggio.Nel corso della riunione è intervenuto anche il presidente Enrico Rossi.

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:38

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia, Astoria Lerici dal 25 febbraio al 4 marzoCINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAMARTEDÌ 25 FEBBRAIO21.00 MANASLU LA MONTAGNA DELLE ANIMEMERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO21.00 PINO VITA ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO ( Anteprima)GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO21.00 PARASITEVENERDÌ...

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:58

Domani, martedì 25 febbraio Chiara Saraceno sarà a Carrara a Palazzo Binelli alle ore 18.00 per presentare il tema scelto per la prossima edizione del festival con-vivere, che si svolgerà dal 10 al 13 settembre prossimi.

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:57

Attenzione! La sala operativa provinciale della Protezione civile ha ricevuto segnalazione dalla cittadinanza che stanno arrivando presunte telefonate a nome della protezione civile con le quali si invitano le persone contattate a restare in quarantena, a non uscire per nessun motivo e ad attendere l’arrivo di personale della protezione civile...

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:55

Da oggi per i bus turistici in visita a Carrara pagare il pass di accesso alle cave e al centro città sarà più facile: lo ha deciso l’amministrazione comunale approvando la proposta dell’assessore al Turismo Federica Forti di mettere in atto alcuni provvedimenti a favore delle comitive di viaggiatori.

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:56

Verde urbano: una questione di salute, economia, legalità - Dai servizi ecosistemici ai diritti degli alberi: venerdì 15 maggio 2020, Massa, Palazzo Ducale.

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:55

Il Comune di Carrara ha indetto due concorsi pubblici per esami, per l’assunzione in prova a tempo indeterminato di quattro Specializzati Tecnici, categoria D, posizione economica D1, con la professionalità di Architetto e di due Specializzati Tecnici, categoria D, posizione economica D1, con la professionalità di Ingegnere.

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:53

All'interno delle proprie attività rivolte al settore dell'olivicoltura e aperte al territorio, l'associazione olivicoltori apuoversiliesi organizza 1 corso di potatura dell'olivo, riservato ai soci, vecchi e nuovi, con il seguente calendario: CORSO DI POTATURA A VASO POLICONICO (istruttore: Stefano Bacciarelli) SABATO 29 FEBBRAIO 2020, 8.30-12.00, 14.00- 17.00 DOMENICA 1 MARZO,...

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:51

Sono partite nei giorni scorsi le verifiche di secondo livello sui soffitti di sei istituti per le quali la Provincia di Massa-Carrara si era aggiudicata i finanziamenti (circa 60 mila euro) partecipando al bando del Ministero lo scorso autunno.