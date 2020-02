Coronavirus: Nardi (Pd): "Farò visita alle aziende di Massa Carrara che intessono rapporti soprattutto con la Cina"

martedì, 25 febbraio 2020, 14:18

Nel fine settimana la deputata del Pd Martina Nardi farà un giro in molte delle aziende presenti a Massa Carrara, per capire l'impatto economico che sta avendo il coronavirus su alcune realtà locali, soprattutto su quelle che hanno stretti rapporti e relazioni con la Cina. La visita alle aziende per capire se già in queste settimane abbiano subito cali, o problemi di qualunque altro genere, e per portare non solo sostegno, ma anche un concreto aiuto, raccogliendo le istanze di lavoratori e imprenditori, per trovare una soluzione, avverrà nei giorni in cui la deputata si trova a Massa, venerdì, sabato e lunedì prima di ripartire per Roma. "Una visita alle aziende che avverrà senza allarmismi- dichiara la Nardi- senza mascherine o guanti e soprattutto senza panico".

Il messaggio della deputata arriva chiaro anche dalla sua pagina facebook: "Conosco la mia terra e la forza della sua gente; siamo ribelli, testardi e generosi. Non ci faremo "rincretinire" da una paura irrazionale, più evocata che reale. Saremo prudenti, rispetteremo le norme igienico-sanitarie. Non abbiamo casi di infezione ma, se dovessimo averne , sapremo con fierezza affrontare ciò che verrà deciso per la nostra incolumità . Non saranno 15 giorni in casa a spaventarci, non rimarremo certo senza mangiare, sono convinta che, alla fine, verrebbero utilizzati per fare torte e tortelli. Alla paura si risponde con la prudenza e non certo con il panico. Abbiamo affrontato la guerra e la fame in anni passati, affronteremo anche questa brutta influenza. Siamo gente delle Apuane".