Covid-19, numeri telefonici delle aziende: solo per segnalare contatti e rientri

Altre notizie brevi

domenica, 23 febbraio 2020, 15:17

I casi positivi di Covid-19 verranno comunicati direttamente dal capo della Protezione civile nazionale, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:21

«I kit per gli equipaggi delle ambulanze toscane saranno distribuiti nelle centrali operative di tutta la Toscana; solo dopo aver indossato i presidi necessari gli equipaggi potranno intervenire sui casi sospetti». Il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, il direttore regionale della Cri, Pasquale Morano, e il presidente delle Misericordie...

domenica, 23 febbraio 2020, 10:09

Jacopo Ferri (Forza Italia) interviene sul progressivo smantellamento della sanità in Lunigiana: "Le notizie si susseguono ogni giorno. Ed ogni giorno sono negative per la sanità della Lunigiana. Le mobilitazioni, le interrogazioni, le denunce non smuovono di un millimetro governanti regionali ed Asl rispetto al chiaro e costante depauperamento dei...

sabato, 22 febbraio 2020, 17:46

Numero unico aziendale riservato a chi ha avuto contatti con casi accertati o è tornato dalle zone a rischio negli ultimi 14 giorni (vedi comunicato precedente). Una nuova ordinanza regionale (che integra quella di ieri), che prevede all'ingresso dei pronto soccorso percorsi dedicati per i pazienti che manifestano febbre, tosse o...

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:21

Domani, sabato 22 febbraio a partire dalle 13.30 e per tutta la giornata di domenica 23 febbraio, la procedura di prenotazione di esami e visite sanitarie Cup 2.0 sarà sospesa per interventi di aggiornamento e manutenzione su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.Non sarà quindi possibile prenotare nei punti di erogazione del servizio...

venerdì, 21 febbraio 2020, 14:50

Pino, Vita Accidentale di un Anarchico" di Claudia Cipriani, il film su Giuseppe Pinelli inizia il suo tour cinematografico a Carrara al Cinema Garibaldi Mercoledi 26 Marzo ore 21.00 . Dopo essere stato premiato agli Industry del Festival Visioni dal Mondo, dopo l'anteprima a Palazzo Marino per il cinquantesimo della...

venerdì, 21 febbraio 2020, 14:47

"In queste settimane in Toscana, in nome dell'ideologia, ne abbiamo viste di tutti i colori. Dall'iniziativa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, "abbraccia un cinese", ai manifesti pubblicitari di solidarietà in alcune città toscane. Forse il PD non ha ben capito che non è il momento dei cartelli arcobaleno, ma...

venerdì, 21 febbraio 2020, 10:26

Segnalata scossa di terremoto ben percepita in Lunigiana. Epicentro Tresana 2,4 Richter. Non vi sono danni, ma molte segnalazioni fra Terrarossa, Tresana e Pontremoli.

giovedì, 20 febbraio 2020, 19:16

Oggi pomeriggio, presso la sala del Consiglio Comunale di Massa, si è riunito per la seconda volta il Comitato del distretto Apuoversiliese ed ha eletto come presidente Matteo Martinelli, vice sindaco del Comune di Carrara con deleghe al bilancio e alle politiche per il marmo.

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:35

Venerdì 21 Febbraio al centro ADA in via Formentini a Romagnano, dalle ore 21 il Sindaco di Massa Francesco Persiani, sarà presente per incontrare la popolazione. Questo incontro, organizzato dall'associazione Civici Apuani, è il primo di una serie di appuntamenti che si terranno nelle varie frazioni della nostra città."