Criticità della sanità in Lunigiana, Giacomo Giannarelli (M5S) partecipa sabato al consiglio comunale

Altre notizie brevi

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:27

Il dipartimento formazione di Confartigianato Imprese Massa Carrara comunica che il prossimo Lunedì 24 Febbraio inizieranno due nuovi corsi, integrale e aggiornamento, per addetto al pronto soccorso.

venerdì, 14 febbraio 2020, 10:33

Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato", in arrivo in al Cinema Garibaldi Carrara martedì 18 febbraio ore 16.45-19.00-21.15 , ricostruirà quell'epoca indimenticabile che ha segnato un momento storico – l'irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al...

venerdì, 14 febbraio 2020, 09:30

Lunedì 17 febbraio, con orario autunno-inverno e cioè alle 15,30, si terrà la Passeggiata della Salute. Ritrovo all'entrata del Parco dei Conigli lato Frigido. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport e della sezione provinciale della Lilt, partecipate tutti, approfittate dell' organizzazione pro loco per passare un'ora salutare...

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:38

l Movimento 5 Stelle Carrara ringrazia il sindaco sulla questione "beni estimati": Nel consiglio comunale del 28 gennaio abbiamo presentato una mozione che impegnava il sindaco ad inviare sollecito per l'avvio della discussione sulla proposta di Legge Parlamentare 5, a prima firma del capogruppo del movimento 5 Stelle in regione Toscana...

giovedì, 13 febbraio 2020, 19:29

In occasione della celebrazione di San Valentino, venerdì 14 febbraio la polizia di Stato sarà di nuovo nelle piazze di Massa e di Carrara nell’ambito della campagna permanente della polizia di Stato “… Questo non è amore”, ideata e promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

giovedì, 13 febbraio 2020, 12:42

Emessa allerta gialla per rischio idreogeologico, mareggiate e vento dalle ore 18.00 di giovedì 13 febbraio alle ore 09.00 di venerdì 14 febbraio.

mercoledì, 12 febbraio 2020, 13:24

"Il documento di pianificazione del Mar Ligure Orientale - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è un'ottima occasione per evidenziare le diverse visioni di sviluppo della Toscana tra noi e la Sinistra. Infatti, da un lato abbiamo sempre criticato la riforma Del Rio, che non ha inserito il...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:28

"Manifestare per l'Ospedale di Fivizzano è giusto. Sono trascorsi anni in cui comitati ed opposizioni si sono battuti in difesa della sanità lunigianese, purtroppo senza l'aiuto del Comune di Fivizzano, della Regione e del PD". Così Juri Gorlandi, Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, prende posizione sull'iniziativa che si terrà...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:15

Ripartono i corsi targati Federazione Italiana Barman! Il 17 febbraio al bar “La Madonnina” (in via Marina Vecchia 210) a Massa presentazione del corso di primo livello “Miscelazione internazionale”. Obiettivo di FIB? Formare gli aspiranti barman e barlady ed avviarli al meraviglioso mondo dei cocktail e della ristorazione: american bar,...

martedì, 11 febbraio 2020, 19:45

Il Teatro degli Animosi di Carrara si apre ai bambini e alle famiglie, un’occasione per le nuove generazioni di conoscere lo storico teatro cittadino vivendo la magica atmosfera degli spettacoli in scena