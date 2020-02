Davanti al T.A.R. Toscana per eliminare il "buco" della tutela delle Alpi Apuane presente nel P.I.T. con valenza di piano paesaggistico

L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha presentato specifico intervento in favore del ricorso effettuato da alcune associazioni ambientaliste davanti al T.A.R. Toscana avverso parti del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico.

Originariamente, venne presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi, su istanza della società estrattiva Henraux S.p.A., trasposto davanti al T.A.R. Toscana.

Nello specifico, è stato chiesto l'annullamento delle parti del P.I.T. della Toscana, lesive dei valori ambientali e paesaggistici delle Alpi Apuane, rientranti in gran parte nel Parco naturale regionale delle Alpi Apuane.



"Il P.I.T. con valenza di piano paesaggistico, pur essendo in linea generale un buon piano paesaggistico e uno dei pochi piani elaborati correttamente – dichiara Stefano Deliperi, presidente del gruppo D'intervento Giuridico Onlus – tuttavia presenta oggettive carenze nella disciplina di salvaguardia delle Alpi Apuane in relazione alle attività di cava".

Viene spiegato che il ricorso ha dedotto l'illegittimità del PIT, nella parte in cui consente l'ampliamento di attività estrattive preesistenti, l'apertura di nuove attività di cava nonché la riattivazione di cave dismesse, in un'area, quale quella del Parco naturale delle Alpi Apuane, in cui sussistono rigorosi vincoli paesaggistici, volti al mantenimento delle caratteristiche territoriali di pregio nonché alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.



L'area delle Alpi Apuane, rientrante in gran parte nel Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, è ampiamente destinata ad attività di cava attualmente in corso o potenzialmente riattivabile o, addirittura, attivabile anche in base al P.I.T. Il censimento delle attività estrattive sulle Alpi Apuane condotto dall'Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie avrebbe portato a individuare ben 165 cave attive e 510 cave inattive.



"Gran parte delle Alpi Apuane rientra proprio nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Prateria primarie e secondarie delle Apuane, dove in linea di massima non possono, quindi, essere aperte nuove cave o riaperte quelle dismesse – spiega Stefano Deliperi - L'intervento del GrIG ha l'obiettivo dell'annullamento parziale delle parti del P.I.T. che consentono la prosecuzione o la riapertura dell'attività di cava in violazione di legge".