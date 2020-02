David Umberto Zappa si racconta a Lunicafoto

Altre notizie brevi

lunedì, 10 febbraio 2020, 16:55

"A Benedetti piace fomentare lo scontro politico. L'amministrazione è in evidente difficoltà e Benedetti trova la scorciatoia più vecchia del mondo: spostare il confronto su un altro tema. Così decide di attaccare l'Anpi, proprio nel Giorno del Ricordo a cui noi tutti crediamo.

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:11

Ancora vento e mareggiate fino a domani, martedì 11 febbraio. In particolare, dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, il mare sarà molto agitato al largo a nord dell'Elba e sulla costa centrale, molto mosso o agitato altrove.

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:10

L’Ordinanza dirigenziale n. 76 del 10 febbraio 2020 dispone il divieto di transito in via Provinciale Avenza-Sarzana a seguito della chiusura del sottopasso ferroviario in località Baudoni, nella sola direzione mare- monti, ovvero nell’immissione sulla Strada Statale n.1 Aurelia.

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:09

È ormai dimostrato dalla scienza che la felicità è il precursore del successo!

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:54

Da Fabio Evangelisti in ricordo di Mauro Pennacchiotti: Sono tanti i ricordi di Mauro Pennacchiotti che che in queste ore si rincorrono. Dovendo scegliere, fra le immagini torna alla mente la sua passeggiata con pantaloni lunghi e canottiera, in spiaggia, un modo intelligente di rassicurare i suoi concittadini e i...

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:53

Riprende il lavoro del Governo sull'iter che riguarda le concessioni balneari e si conseguenza ferve l'attività sindacale di categoria per dar voce alle istanze sindacali in tal senso.Per questo il Sib Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, presieduto da Pier Francesco Pardini, ha convocato per martedì 11 febbraio l'assemblea dei suoi...

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:50

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore.

domenica, 9 febbraio 2020, 14:59

Codice giallo per vento e mareggiate per la giornata di domani. E’ stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Il codice giallo per vento ha validità dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domani e riguarda il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e Piombino (incluso...

sabato, 8 febbraio 2020, 15:07

Gli esperti e i consulenti di Confimpresa Massa sono pronti per avviare i corsi formativi del mese di febbraio: in partenza il corso di Hccp, per addetti ad attività alimentari complesse; di assistente alla poltrona nel settore odontodiatrico, Sab ex Rec per somministrazione di alimenti e bevande.

sabato, 8 febbraio 2020, 10:21

Domenica 16 febbraio un pomeriggio di festa Ameglia si prepara a festeggiare il Carnevale con un evento in maschera promosso dal Comune e programmato per domenica 16 febbraio, con partenza alle 14,30 dalle Scuole di Via Maestà.