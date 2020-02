Domenica 1 marzo alle ore 17 il Circolo ARCI “Il Melograno” e l’Associazione “Alberto Benetti” di Massa hanno in programma la presentazione del libro di poesie “L’estremamente magico” di Rolando Alberti

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:54

Domenica 1 marzo alle ore 17 il Circolo ARCI “Il Melograno” e l’Associazione “Alberto Benetti” di Massa hanno in programma la presentazione del libro di poesie “L’estremamente magico” di Rolando Alberti. Introduce l’incontro e dialoga con l’autore Enrico Medda, Professore presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa. L’evento, con ingresso libero, avrà luogo presso il Circolo ARCI “Il Melograno” in Via Grottini 7, località Romagnano sulle prime colline di Massa.

Originario del Forno, Rolando Alberti prosegue una tradizione ancestrale dedicandosi all’allevamento di capre tra la valle di Renara e gli alpeggi in quota delle Apuane. Mestiere antico quello del pastore, ormai in via di estinzione, fatto di fatica arcaica, di sacrifici, di silenzi e di solitudini. Forse, proprio per queste difficili condizioni dell’esistere e per una sua innata sensibilità umana prim’ancora che linguistica, Alberti inizia a dedicarsi alla poesia sin dalla giovanissima età. Sostanzialmente autodidatta, scoperto inizialmente da una sua insegnante, Alberti nel suo “itinerrare” per i tanto amati monti delle Apuane si è andato sempre più abbandonando al lirismo di composizioni poetiche intrise di introspezione, di interrogativi universali sul senso della vita, di rapporto quasi fisico con la natura circostante, di narrazioni, memoria e fantasmi atavici. Visioni, immagini, suoni e persino profumi trasudano dai versi stupefacenti di Alberti. Turbinio di forti emozioni scolpite timidamente con ingenuità e senza intellettualismi o concessioni retoriche.

Con l’incoraggiamento ed il contributo del suo amico e mentore, Enrico Medda, nasce così la raccolta di poesie “L’estremamente magico” che lo scrittore-pastore presenterà domenica prossima al Circolo ARCI “Il Melograno”.