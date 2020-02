Emessa allerta colore giallo per mareggiate e vento

Altre notizie brevi

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:20

Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, invita i giovani a partecipare al progetto di servizio civile di interesse regionale “Servizio civile nei Pronto Soccorso toscani”, in particolare per ciò che concerne i Pronto Soccorso degli ospedali di Fivizzano e Pontremoli.

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:12

Una lotta che va avanti da oltre vent’anni contro tutti i governi che si sono alternati al potere e che adesso va addirittura in tour.

lunedì, 3 febbraio 2020, 15:36

Malgrado la Legge Fornero ci sono ancora diverse soluzioni che consentono di accedere alla pensione o a un prepensionamento prima di compiere 67 anni. A Comunicarlo è il patronato Inapa Confartigianato. Ecco alcuni esempi:

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:29

Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 15.30 presso l’Aula Magna di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova in via Balbi verrà assegnato il Premio Montale Fuori di Casa per la Saggistica al professor Franco Contorbia. È questa la seconda premiazione che si svolge a Genova nel 2020 dopo quella della Giovine...

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:26

Rinforzano i venti occidentali sulla Toscana e per domani, martedì 4 febbraio, si prevede il transito di un fronte freddo con afflusso d'aria fredda di origine polare che porteranno sulla regione precipitazioni poco significative ma forti venti da ovest nord-ovest.

lunedì, 3 febbraio 2020, 11:34

"Dati alla mano - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega -è palese che il Consorzio di bonifica Toscana Nord che opera nelle province di Lucca, Massa e Pisa, sia in difficoltà finanziarie, con un indebitamento pari ad alcuni milioni di euro." "Una situazione alquanto complessa, dunque-prosegue il...

domenica, 2 febbraio 2020, 19:15

Il Pd unione comunale di Massa: Il sindaco Persiani ha archiviato con un comunicato infarcito di falsità e ipocrisia la vicenda Pertini. Lo ha fatto cercando di spostare l'attenzione sulle, a suo dire, mirabolanti novità insite nel bilancio di previsione. Un altro cumulo di falsità e pasticci.

domenica, 2 febbraio 2020, 17:59

La Uil Fpl di Massa Carrara, in collaborazione con Opes Formazione, organizza un corso di preparazione al concorso per Oss (Operatori socio sanitari) promosso dalla Regione Liguria. Appuntamento nella nuova sede di via Massa Avenza 26° a Massa il 5 febbraio alle ore 15.30.

sabato, 1 febbraio 2020, 20:35

La Toscana è interessata da un flusso di correnti umide e miti occidentali cui si associano precipitazioni sparse sulle province settentrionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso uncodice giallo fino alle 13 di domani, domenica 2 febbraio.In particolare per il resto della giornata di oggi, sabato...

sabato, 1 febbraio 2020, 14:09

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che i cittadini con determinati requisiti di legge è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.