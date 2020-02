FENAPI: Bonus Nido 2020 domande al via e il contributo sale fino a 3 mila euro

martedì, 18 febbraio 2020, 07:30

La FENAPI informa che è operativo il cosiddetto Bonus Nido 2020, che quest’anno mette in palio fino a 520 milioni di euro di contributi, 190 milioni in più rispetto al budget 2019. Inps ha pubblicato l’attesa circolare con le nuove istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle rette di iscrizione agli asili o le spese sostenute per l’assistenza domestica di bimbi fino a tre anni affetti da gravi patologie.

Giunto alla sua quarta edizione il bonus cresce fino a 3.000 euro annui (272,72 al mese) per i nuclei familiari con “Isee minorenni” non superiore ai 25mila euro, si passa poi a un tetto di 2.500 euro (227,27 al mese) per i nuclei con Isee compreso tra 25 e 40mila euro, e si arriva fino a1.500 euro per le famiglie con Isee sopra i 40mila euro. Il bonus è riconosciuto in undici mensilità sulla base delle domande presentate dai genitori. L'importo minimo è di 136,37 euro mensili, che vengono pagati dal mese di presentazione della domanda anche se la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che attesta l'Isee minorenni non è acclusa. Se in un secondo momento la documentazione presentata dai genitori attesterà che la fascia di Isee è adeguata i rimborsi mensili potranno essere aumentati. I rimborsi possono essere incassati su conto corrente bancario o postale, oppure su card prepagata con Iban.

Gli Uffici dell’Area Sociale FENAPI sono a disposizione per la presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti del richiedente:

Massa in Via Aurelia Ovest,139(Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Olivetti) Carrara in Via 7 Luglio,4(di fronte agli uffici tributi comunali)

Per contatti telefonici: 0585 74931