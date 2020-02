FENAPI: nuovo corso HACCP; inizio martedì 25 febbraio

Altre notizie brevi

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:35

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:27

Regione, Comune di Pontremoli, Corte di appello di Genova, Tribunale e Ordine degli avvocati di Massa Carrara firmano l'atto che dà vita, a Pontremoli per l'appunto, ad un ufficio di prossimità, ovvero uno sportello della giustizia nato per essere un punto di riferimento vicino a casa per raccogliere e consegnare domande per amministrazione di...

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:05

"Manaslu – La montagna delle anime": arriva al cinema Garibaldi Carrara. Martedì 24 febbraio alle la vita di Hans Kammerlander. La storia della vita del celebre alpinista altoatesino , uno dei più grandi alpinisti del nostro tempo, con filmati d'archivio e l'aiuto di attori nelle diverse sequenze ricostruite.

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:47

La manifestazione, che oltre ad essere un importante evento sportivo, rappresenta un apprezzabile momento di promozione per tutto il territorio, si svolgerà domenica 23 febbraio.

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:47

"Sono parzialmente soddisfatto della risposta che la Sottosegretaria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'on. Lorenza Bonaccorsi ha reso alla mia interrogazione parlamentare presentata sulla situazione di degrado e abbandono in cui versa il complesso architettonico di Villa Massoni a Massa. Certamente e' un dato positivo...

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:13

Durante la campagna elettorale il Movimento 5 Stelle ha incontrato numerosi soggetti, fra i quali anche le associazioni di categoria del settore nautico e CNA, che avevano rappresentato la necessità di inserire un travel lift nello scalo portuale di Marina di Carrara, associato anche una banchina di allestimento per i natanti.

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:55

Due eventi organizzati dal Punto Impresa Digitale, il servizio della Camera di Commercio di Massa-Carrara, volto alla digitalizzazione del sistema economico e alla formazione imprenditoriale degli imprenditori. Entrambi si terranno presso l'ente camerale (piazza 2 giugno 16 - Carrara) nel salone di rappresentanza (II° piano)1.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:38

Venerdì sera, alle ore 21, il sindaco Francesco Persiani sarà alla sede dell'Ada di Massa, a Romagnano (davanti al campo sportivo) per incontrare gli abitanti, parlare dei problemi della zona e discutere di alcune proposte per migliorare la vivibilità del quartiere. La cittadinanza è invitata a partecipare.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:37

Raccolta firme per elezione diretta del presidente della Repubblica e abolizione dei senatori a vita: sabato 22 febbraio a Marina il gazebo di Fratelli d’Italia

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:36

"Le opinioni politiche, si sa, spesso possono essere tacciate di strumentalizzazione. Ma quando un eminente medico, come Roberto Burioni, attacca così frontalmente una Regione, forse chi la governa, due domande, dovrebbe porgersele". Così Juri Gorlandi, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani, prende posizione riguardo l'opinione espressa dal medico Roberto Burioni,...