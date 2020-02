Firmacopie “Viceversa”, massima accessibilità al palco di Francesco Gabbani

venerdì, 14 febbraio 2020, 20:11

In occasione del firmacopie di Francesco Gabbani, in programma domani alle 15,30 in piazza Alberica, per consentire la massima accessibilità all’evento, è stata predisposta un’area riservata alle persone diversamente abili. La zona è stata individuata sulla sinistra del palco, sul lato della piazza a ridosso del Palazzo del Medico. Per accedervi sarà possibile utilizzare il corridoio di sicurezza che inizia dall’ingresso su via Ulivi/via Apuana e percorre tutto il lato sinistro della piazza. L’appuntamento con l’attesissimo firmacopie legato all'uscita del nuovo album #Viceversa è organizzato dal Comune di Carrara e Nausicaa Spa: l’evento è stato spostato dal Teatro degli Animosi a Piazza Alberica, visto il numero notevole di richieste pervenute da parte dei fans.