Formazione: scuola Cna festeggia dieci anni

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:25

La scuola superiore di formazione professionale di Cna Formazione, premia "suoi" super-studenti con consegna attestazione e premio ai corsisti che in questi dieci anni si sono laureati con merito nei settori dell'estetica e benessere, tatuaggio e moda. Giornata evento lunedì 10 febbraio, alle ore 15.00, nella Sala di Rappresentanza della Camera di Commercio di Massa Carrara.

La scuola, il cui polo formativo è localizzato in via Dorsale, 10, a Massa, si è affermata in questi anni come punto di riferimento per la formazione dei professionisti dell'estetica e del benessere, dell'acconciatura e del tatuaggio, della dermopigmentazione ma anche di altri settori strategici come quello dell'alta sartoria e della moda.

"Oltre il 90% dei corsisti – anticipa Roberto Valle Vallomini, Direttore del Polo Formativo – con il raggiungimento della qualifica trova lavoro oppure diventa imprenditore anche grazie ai servizi di consulenza del sistema Cna che li accompagna sia in fase di start up che nella gestione di impresa vera e propria"

La giornata, caratterizzata anche da alcune performance espressive dell'integrazione delle attività del Polo Formativo Este­tica, Benessere e Moda, è occasione di riflessione sul mondo del lavoro e della formazione oltreché della presentazione dell'offerta formativa e dei servizi di Cna Formazione.

Alla giornata parteciperà la parte istituzionale della Formazione Professionale della Regione Toscana, il Presidente di Cna, Paolo Bedini insieme al Direttore, Paolo Ciotti, il direttore di Cna Formazione Roberto Valle Vallomini, la coordinatrice dell'attività formativa, Maria Giovanna Maestrelli ed il Presidente della Camera di Commercio, Dino Sodini oltre alle eccellenze chiamate a ricevere il premio con le loro personali storie ed ai docenti che in questi dieci anni hanno contributo alla crescita della scuola di formazione di Cna. La partecipazione è a numero chiuso, su invito.

Per ulteriori informazioni, anche sulle attività formative è a disposizione la Segreteria dell'evento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la sede CNA di Massa in Via Dorsale n. 10 – oppure inviare mail a segreteriaformazione@cna-ms.it