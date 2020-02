Fosdinovo: servizi socio-sanitari nella nuova sede "Palomar"

Altre notizie brevi

venerdì, 28 febbraio 2020, 17:40

Lunedì 2 marzo, con orario autunno-inverno e cioè' alle 15,30, si svolgerà la Passeggiata della Salute. Ritrovo all'entrata del parco dei conigli lato Frigido.

venerdì, 28 febbraio 2020, 17:23

Il gruppo consiliare Sì-Toscana a Sinistra ha presentato una mozione che chiede alla Giunta regionale di "rafforzare il sistema di rilevamento della qualità dell'aria nella provincia di Massa Carrara installando ulteriori stazioni fisse e prevedendo stazioni mobili in grado di rilevare PM10, PM2 e NO2"."L'area è caratterizzata da un'alta concentrazione...

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:54

Domenica 1 marzo alle ore 17 il Circolo ARCI “Il Melograno” e l’Associazione “Alberto Benetti” di Massa hanno in programma la presentazione del libro di poesie “L’estremamente magico” di Rolando Alberti. Introduce l’incontro e dialoga con l’autore Enrico Medda, Professore presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa.

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:52

I diamanti saranno tutti restituiti alle vittime della ormai famosa truffa con la collaborazione delle banche a partire dal 3 marzo. C'è una data, finalmente, e c'è la garanzia della consegna da parte della Curatela del fallimento della Intermarket Diamond Business spa (Idb) attraverso una procedura che prevede, appunto, l'intermediazione...

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:44

Il Consorzio bonifica 1 Toscana Nord cerca un dirigente per l’unità idrografica “Pianura di Lucca e del Bientina”. La selezione bandita in questi giorni, servirà per formare la graduatoria dei candidati idonei a ricoprire l’incarico. I documenti da presentare entro le ore 12,00 del prossimo 17 marzo e le modalità...

giovedì, 27 febbraio 2020, 18:35

Dal 6 marzo al 25 aprile torna la «MARGHERITA per AIRC». Per il settimo anno consecutivo AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e i suoi associati, da sempre sensibili alle tematiche sociali e alle iniziative benefiche, rinnovano il sostegno alla ricerca sul cancro di Fondazione AIRC.

giovedì, 27 febbraio 2020, 18:34

Il rapido aumento della nuvolosità porterà, a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, possibili temporali e rovesci, con occasionali colpi di vento e grandinate, che potranno verificarsi con più probabilità nelle zone settentrionali della regione.Sulla costa saranno possibili mareggiate, con mari ai aumento e molto agitato al largo al...

giovedì, 27 febbraio 2020, 18:33

Lavoro in calo, affari in picchiata. Gli effetti del Coronavirus si fanno sentire sugli Ncc, le auto a noleggio con conducente, che operano in Toscana: ci sono pochi turisti, continuano ad arrivare disdette di prenotazioni già confermate e mancano quelle per i prossimi mesi.

giovedì, 27 febbraio 2020, 18:31

La nostra storia è piena di misteri che ogni giorno, grazie agli studi di appassionati ricercatori, affiorano dalla notte dei tempi.

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:23

Allerta codice giallo per mareggiate in corso prorogata fino alle ore 06.00 di venerdì 28 febbraio.