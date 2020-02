Gaia potenzia l'assistenza on line e al telefono

mercoledì, 26 febbraio 2020, 16:26

In via precauzionale e preventiva, visto quanto sta accadendo in queste ore nel nostro Paese, GAIA S.p.A. ha intensificato gli strumenti di assistenza a distanza per gli utenti che hanno bisogno di svolgere pratiche commerciali con il Gestore idrico o che desiderano maggiori informazioni sulla bolletta.

L'obiettivo è limitare, almeno per il momento, gli assembramenti di persone in coda agli sportelli, per ragioni esclusivamente di prevenzione e sicurezza. Gli sportelli al pubblico del Gestore non varieranno i propri orari di apertura, ma sono potenziati i servizi già esistenti di consulenza in remoto, offrendo all'utenza la scelta di utilizzare gli stessi per svolgere il maggior numero di pratiche possibili, senza venire necessariamente di persona. In particolare ci si riferisce allo strumento di assistenza telefonica attraverso numero verde e del contatto on line dal sito web istituzionale di GAIA. Laddove si renda necessaria la presenza fisica dell'utente, ad esempio per la firma autenticata di alcuni documenti, gli operatori al telefono sono anche in grado di prendere appuntamenti personalizzati in base all'esigenza del cittadino, limitando il crearsi di code allo sportello. Questi piccoli accorgimenti sono adottati per far sentire più sicuri gli utenti e per garantire loro più comodità nello svolgimento del servizio, in attesa che il fenomeno del coronavirus venga arginato definitivamente.

GAIA S.p.A. ricorda che il numero verde gratuito attivo per la consulenza utenti è 800-223377 (da telefonia mobile a pagamento 199-113377) attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.30. Il venerdì dalle ore 08.30 alle 13.30. Attraverso una chiamata al numero verde si verrà assistiti da un operatore che potrà scambiare documenti anche via email e di fissare un appuntamento in sede nel giorno e nell'ora più comoda. Inoltre, il sito web www.gaia-spa.it mette a disposizione una form di contatto con il Gestore per inoltrare richieste di ogni genere: dopo aver lasciato un contatto, si sarà ricontattati dal referente più vicino.

Ricordiamo anche le altre utilità: il numero verde gratuito per fornire l'autolettura del contatore è 800-004200, e il numero verde gratuito a cui segnalare le Emergenze e Guasti 800-234567. GAIA è presente anche sui social Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, attraverso i quali comunica tutte le novità sul servizio e sulle iniziative in corso.