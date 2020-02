"Gli Impressionisti Segreti" in esclusiva al Garibaldi Carrara

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:57

Dalla mostra record di visitatori, cinquanta capolavori nascosti dei Maestri dell'Impressionismo vengono oggi svelati per la prima volta al grande pubblico. Per due giorni al cinema GARIBALDI CARRARA gli Impressionisti segreti con un documentario che svela i capolavori del movimento che ha rivoluzionato la storia dell'arte moderna. Manet, Caillebotte, Monet, Berthe Morisot, Cézanne, Sisley, Signac e tanti i altri i protagonisti il Garibaldi Carrara in esclusiva proietterà diversamente come annunciato in esclusiva LUNEDI 10 FEBBRAIO ORE 19.00 e GIOVEDI 13 FEBBRAIO ORE 17.00 e 21.00 ,in quanto la sala martedi 11 e mercoledi 12 la sala è impegnata con la stagione teatrale e lo spettacolo MISANTROPO . Il docu-film Impressionisti segreti, diretto da Daniele Pini, è un viaggio immersivo nell'intimità degli impressionisti e dei loro quadri, una prospettiva privilegiata e condotta dalle due curatrici della mostra a Palazzo Bonaparte a Roma, Claire Durand-Ruel, storica dell'arte esperta di Camille Pissarro e pro-nipote del celebre mercante d'arte Paul Durand-Ruel, e Marianne Mathieu, esperta di Berthe Morisot e direttrice scientifica delle collezioni del Musée Marmottan Monet di Parigi.