Gorlandi (Forza Italia): "Giusto manifestare per l'Ospedale di Fivizzano e contro la Regione"

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:28

"Manifestare per l'Ospedale di Fivizzano è giusto. Sono trascorsi anni in cui comitati ed opposizioni si sono battuti in difesa della sanità lunigianese, purtroppo senza l'aiuto del Comune di Fivizzano, della Regione e del PD". Così Juri Gorlandi, Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, prende posizione sull'iniziativa che si terrà nei prossimi giorni a Fivizzano.



"E' importante che il Sindaco Giannetti, ammesso ne abbia il coraggio, prenda le distanze dall'amministrazione di cui è erede. Se vuole conoscere i principali errori della sinistra fivizzanese può parlare con il suo Vice e con alcuni assessori, gli stessi che non hanno mai partecipato a numerosi presidi, organizzati dalla politica e dai comitati in difesa dell'Ospedale".Gorlandi poi individua le responsabilità decisionali: "Se la colpa del Comune di Fivizzano è quella di essersi appiattito sulle scelte altrui, di aver firmato i patti territoriali e di aver taciuto per convenienza politica, quella delle decisioni invece va ascritta per la maggior parte alla Regione, che ha detto smantellato la sanità in montagna".



Anche in questo caso fari puntati sul PD: "In questi anni ha cambiato, a tutti i livelli, i suoi rappresentanti. Quello non è cambiato è il percorso di macelleria sociale messo in atto a danno dei cittadini, infischiandosene del diritto alla salute".



Infine le domande al Sindaco: "Gli chiediamo se concorda con le politiche sanitarie della Regione, se è disponibile a rivedere i patti territoriali, se ritiene che il PD abbia fatto gli interessi del territorio. Speriamo abbia il coraggio di rispondere e non deleghi a farlo le sardine"