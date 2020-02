Gorlandi (Forza Italia): "La Regione si spicci e metta in quarantena chi arriva dalla Cina"

venerdì, 21 febbraio 2020, 14:47

"In queste settimane in Toscana, in nome dell'ideologia, ne abbiamo viste di tutti i colori. Dall'iniziativa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, "abbraccia un cinese", ai manifesti pubblicitari di solidarietà in alcune città toscane. Forse il PD non ha ben capito che non è il momento dei cartelli arcobaleno, ma delle decisioni inderogabili".



Così Juri Gorlandi, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani, prende la parola sul Coronavirus alla notizia dei contagi avvenuti in Lombardia: "Le ultime notizie danno ragione a Burioni. L'unica cosa importante, per chi torna dalla Cina, è stare stare in quarantena, senza eccezioni. Tutte le persone di buon senso lo hanno capito, ma non ci è arrivato il Presidente della Regione, Enrico Rossi. Pazienza, consideriamola una causa persa, tanto ormai quello che dice Rossi conta poco. Aspettiamo però che si sveglino Stefania Saccardi, Assessore alla Salute e Eugenio Giani, candidato al Governo della Toscana. E' incredibile che, temendo di perdere i voti della comunità cinese, questi due "eminenti" politici non dicano una parola. Grazie al cielo i cinesi sono più responsabili di Saccardi e Giani, di Rossi non ne parliamo per non perdere temo. Sarà impegnato a inseguire i fascio leghisti".Gorlandi chiede interventi urgenti: "L'ambulatorio all'Osmannoro di Firenze, dove nessuno si reca, assomiglia alla decisione di chi non sa cosa fare. Si sbrighino prima che la situazione prenda una piega irreparabile. Intanto in Lombardia ci sono i primi sei casi"