Il Città di Massa vuol tornare alla vittoria contro Venezia Mestre

Altre notizie brevi

venerdì, 7 febbraio 2020, 19:04

Il prossimo martedì 11 febbraio, alle ore 18.00, l'assessore Marco Guidi sarà in via dei Gelsi per incontrare i residenti, ascoltare le eventuali criticità legate all'intervento della nuova pista ciclabile e valutare possibili miglioramenti della viabilità.

venerdì, 7 febbraio 2020, 19:03

Proseguono gli incontri del percorso formativo "Costruiamo la Comunità Educante", la proposta formativa promossa dall'amministrazione comunale di Massa, dall'Ufficio scolastico IX e Aps Free P.I.C.A.S.So e che coinvolge, per la prima volta, tutto il mondo della scuola a 360 gradi: studenti, docenti, personale Ata e famiglie.

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:46

Il gruppo consiliare e la segreteria comunale del partito democratico di Massa: Opere utili ai cittadini? MAGARI! La maggioranza continua a fare propaganda ingannando i cittadini massesi. Il piano delle opere presentato in consiglio è in realtà solo uno striminzito libretto dei sogni. Il reperimento delle risorse è infatti vago e velleitario. L'unica base certa...

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:43

"Non possiamo accettare che un lavoratore di una cooperativa che opera all'interno della casa di riposo Regina Elena a Carrara possa essere vittima di comportamenti offensivi, diffamatori e vessatori da parte di un dipendente della stessa struttura senza che la direzione prenda opportune e doverose contromisure in tempi rapidi".

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:38

Nell'ambito delle numerose iniziative di aggiornamento sulle tematiche del settore presentate alla Seatec_Compotec Academy, si è tenuto ieri il SEMINARIO miniMuRiCo2020 "Compositi e tecnologie correlate nell'ingegneria civile e architettura" organizzato dal Professor Angelo Di Tommaso dell'Università di Bologna nel contesto di AICO, Associazione Italiana Compositi.

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:34

"Together for a Better Internet'" ovvero "Insieme per una migliore Internet", è l'appuntamento organizzato dal CPO dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, con la collaborazione del Comune di Montignoso e Telefono Azzurro, in programma alla scuola G.B.

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:31

Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte generando un pesante impatto sull'aspettativa e sulla qualità della vita delle persone.

venerdì, 7 febbraio 2020, 12:10

La prima edizione dell'evento "Le Nozze che Vorrei", ideato e organizzato dal Tour Operator Viaggi di Mare di Marina di Massa e dalla Wedding Planner Glenda Marradi, rappresenta qualcosa di assolutamente innovativo nel mondo degli eventi dedicati al wedding nella nostra zona, in quanto non è una vera e propria fiera sposi,...

venerdì, 7 febbraio 2020, 08:16

Ecco l'elenco completo delle iniziative in programma nel comune di Pontremoli nel mese di febbraio.SABATO 8 FEBBRAIO

giovedì, 6 febbraio 2020, 21:03

E' dall'anno 2010 che ACI Massa Carrara e Consultorio familiare di Massa lavorano insieme al progetto "Trasportaci Sicuri" che ha come obiettivo la formazione dei futuri genitori ad un corretto utilizzo dei seggiolini auto e dei sistemi di ritenuta per bambini.Il progetto, grazie all'impegno della formatrice ACI Massa Carrara Silvia...