Il comune di Carrara cerca altre cinque figure professionali: due specializzati culturali e tre geometri

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:01

Il comune di Carrara ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di due Specializzati Culturali, categoria D, posizione economica D1.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 30 marzo.

Entro il prossimo due aprile andranno, invece, presentate le domande per partecipare all’altro concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di tre Geometri, categoria C, posizione economica C1.

I due bandi completi contenenti tutte le informazioni, unitamente ai modelli per presentare le domande, sono scaricabili sul sito del Comune di Carrara, all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it